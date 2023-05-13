Зозуля розкритикував Шевченка, який сів поруч з русофілом Джоковичем на матчі ЛЧ між "Міланом" та "Інтером"
Український футболіст Роман Зозуля обурився, що екстренер збірної України Андрій Шевченко сидів поруч із сербським тенісистом Новаком Джоковичем на матчі Ліги чемпіонів між італійськими "Міланом" та "Інтером"
Про це Зозуля написав у Instagram.
Таким чином футболіст та волонтер відреагував на те, що володар "Золотого м'яча" дивився півфінальний матч Ліги чемпіонів між "Міланом" та "Інтером" сидячи на трибунах поруч з Джоковичем, якого звинувачують у проросійських поглядах.
"Латентна вата? Дурість? Подвійні стандарти? Коли ти амбасадор благодійної платформи з підтримки України United 24, то крім запису промо роликів на тобі лежить ще й репутаційна відповідальність і вже не особиста, а за всю країну", - наголосив Зозуля.
На його думку, притомний українець не сів би поруч із сербським тенісистом.
"Якщо тебе запрошують на футбол, а поряд сидить спортсмен з відвертими проросійськими поглядами, то ти апріорі не можеш тулитися до нього з блаженним видом. Притомний українець із цим лайном поруч на одному гектарі не сяде. То чого там сидить наша національна гордість?!" - обурився Зозуля.
Він також нагадав, що Джокович виступає за повернення спортсменів з РФ та Білорусі до міжнародних змагань.
"Чи знав Андрій Шевченко, що сидить поруч із сербським тенісистом Новаком Джоковичем? Чи знав Андрій Шевченко, що серб та його батько, як би це сказати лагідніше - активні русофіли? Чи знав Андрій Шевченко, що Новак Джокович за повернення спортсменів з РФ та Білорусі у спорт? Очевидно, що знав. Як і знав, що Абрамович працює в інтересах Росії, коли просив зняти з нього санкції, адже вони були бізнес-партнерами до листопада 2022 року", - продовжив Зозуля.
Він назвав поведінку Шевченка "ситуативним патріотизмом".
"Чомусь Андрій Миколайович вперто вдає, що його особисті інтереси, дружба і вподобання поза війною. Такий собі ситуативний патріотизм. Ми вимагаємо від усього світу санкцій і недопуску російських спортсменів до міжнародних чемпіонатів і змагань, а наш амбасадор тусить з основними адептами та пропагандистами протилежної точки зору. То чи адекватно після цього нас сприймають у світі?!" - запитав Зозуля, який виступає за іспанську "Райо Махадаонду".
- 25 січня вболівальники сербського тенісиста Новака Джоковича влаштували під час матчу Відкритого чемпіонату Австралії акцію на підтримку Росії.
- 10 травня у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів "Інтер" переміг "Мілан" з рахунком 2:0.
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