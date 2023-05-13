Про це Зозуля написав у Instagram.

Таким чином футболіст та волонтер відреагував на те, що володар "Золотого м'яча" дивився півфінальний матч Ліги чемпіонів між "Міланом" та "Інтером" сидячи на трибунах поруч з Джоковичем, якого звинувачують у проросійських поглядах.

"Латентна вата? Дурість? Подвійні стандарти? Коли ти амбасадор благодійної платформи з підтримки України United 24, то крім запису промо роликів на тобі лежить ще й репутаційна відповідальність і вже не особиста, а за всю країну", - наголосив Зозуля.

На його думку, притомний українець не сів би поруч із сербським тенісистом.

"Якщо тебе запрошують на футбол, а поряд сидить спортсмен з відвертими проросійськими поглядами, то ти апріорі не можеш тулитися до нього з блаженним видом. Притомний українець із цим лайном поруч на одному гектарі не сяде. То чого там сидить наша національна гордість?!" - обурився Зозуля.

Він також нагадав, що Джокович виступає за повернення спортсменів з РФ та Білорусі до міжнародних змагань.

"Чи знав Андрій Шевченко, що сидить поруч із сербським тенісистом Новаком Джоковичем? Чи знав Андрій Шевченко, що серб та його батько, як би це сказати лагідніше - активні русофіли? Чи знав Андрій Шевченко, що Новак Джокович за повернення спортсменів з РФ та Білорусі у спорт? Очевидно, що знав. Як і знав, що Абрамович працює в інтересах Росії, коли просив зняти з нього санкції, адже вони були бізнес-партнерами до листопада 2022 року", - продовжив Зозуля.

Він назвав поведінку Шевченка "ситуативним патріотизмом".

"Чомусь Андрій Миколайович вперто вдає, що його особисті інтереси, дружба і вподобання поза війною. Такий собі ситуативний патріотизм. Ми вимагаємо від усього світу санкцій і недопуску російських спортсменів до міжнародних чемпіонатів і змагань, а наш амбасадор тусить з основними адептами та пропагандистами протилежної точки зору. То чи адекватно після цього нас сприймають у світі?!" - запитав Зозуля, який виступає за іспанську "Райо Махадаонду".