Про це Зозуля написав у facebook.

"Особисто мене МОК не здивував. Бах придумав оптимальне рішення, як зняти із себе відповідальність і зберегти в кишені російські гроші. Та мене дивує бездіяльність українського НОК. Коли ми вже побачимо, що вони там не лише штани протирають, а займаються своїм прямим обов’язком?" - запитав Зозуля.

Він додав, що про можливий допуск ворожих спортсменів з РФ та Білорусі до змагань стало відомо місяць тому, але за цей час Національний олімпійський комітет не зробив нічого, щоб цього не допустити.

"Гутцайт браво заявляє, що їм вдалося домогтися відкласти рішення щодо участі росіян і білорусів в Олімпіаді. Дякуємо, повеселили Дійсно, сьогоднішнє рішення МОК стосується міжнародних змагань, та не Олімпійських Ігор - 2024. Однак, камінчик у фундамент допуску представників країн-агресорок на до Олімпіади вже закладено", - переконаний Зозуля, який грає за іспанську Райо Махадонаду.