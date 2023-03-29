Зозуля звинуватив НОК України у бездіяльності через рішення МОК повернути росіян та білорусів
Український футболіст Роман Зозуля звинуватив НОК України у бездіяльності через дозвіл МОК федераціям повертати росіян та білорусів до міжнародних змагань
Про це Зозуля написав у facebook.
"Особисто мене МОК не здивував. Бах придумав оптимальне рішення, як зняти із себе відповідальність і зберегти в кишені російські гроші. Та мене дивує бездіяльність українського НОК. Коли ми вже побачимо, що вони там не лише штани протирають, а займаються своїм прямим обов’язком?" - запитав Зозуля.
Він додав, що про можливий допуск ворожих спортсменів з РФ та Білорусі до змагань стало відомо місяць тому, але за цей час Національний олімпійський комітет не зробив нічого, щоб цього не допустити.
"Гутцайт браво заявляє, що їм вдалося домогтися відкласти рішення щодо участі росіян і білорусів в Олімпіаді. Дякуємо, повеселили Дійсно, сьогоднішнє рішення МОК стосується міжнародних змагань, та не Олімпійських Ігор - 2024. Однак, камінчик у фундамент допуску представників країн-агресорок на до Олімпіади вже закладено", - переконаний Зозуля, який грає за іспанську Райо Махадонаду.
- 28 березня на засідання виконкому МОК комітет так і не визначився з допуском атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади, але рекомендував федераціям за певних умов дозволити їм брати участь у змаганнях.
- Президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков заявив, що оприлюднені МОК критерії допуску на міжнародні змагання росіян та білорусів є неприйнятними для РФ.
- Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт назвав перемогою України дозвіл МОК допускати росіян та білорусів до змагань міжнародними федераціями.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.49
Купівля 37.49Продаж 38.36
-
EUR
Купівля 40.31Продаж 41.19
- Актуальне
- Важливе