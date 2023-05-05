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Зрадник у колонії: інспектору з Херсона, який утримував за ґратами патріотів, оголосили підозру

5 травня, 2023 п'ятниця
16:17
Кримінал колонія

ДБР повідомило про підозру інспектору з Херсона, який працював на російських окупантів та утримував за ґратами українських патріотів

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"ДБР повідомило про підозру інспектору колонії з Херсона, який утримував за ґратами українських патріотів. Працівники ДБР повідомили про підозру інспектору відділу нагляду та безпеки ДУ "Північна виправна колонія (№90)", який за вказівкою окупантів утримував за ґратами херсонських патріотів", - пише відомство.

Після тимчасової окупації частини Херсонської області інспектор почав співпрацювати з рашистами.

Зловмисник обійняв "посаду молодшого інспектора" у незаконно створеному органі на базі захопленої виправної установи. Колаборант утримував під вартою українських патріотів, яких ворог кидав до камер за непокору. Також фігурант закликав своїх друзів та знайомих працювати з російськими окупантами.

Після деокупації Херсона інспектор не встиг втекти та намагався переховуватися. Під час обшуків у його будинку знайшли докази співпраці з ворогом.

Колаборанту повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.

  • Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника одного з районних відділів міліції в Одесі. Йому інкримінують державну зраду за збір та передачу спецслужбам РФ даних про переміщення техніки ЗСУ. 
  • Служба безпеки України заочно оголосила підозру пропагандисту Ігорю Дусю, який був радником ексватажка "ДНР", "міністра оборони" Ігоря Гіркіна на псевдо Стрєлков. 
  • Суд визнав винними в колабораціонізмі чотирьох правоохоронців, які співпрацювали з РФ та обійняли керівні посади в псевдоміліції Херсонщини.  
  • Суд визнав винними "начальника відділу культури, молоді та спорту адміністрації Старобільського району "ЛНР", який добровільно пішов на співпрацю з державою-агресором.  
російська армія
Херсон
Війна з Росією
окуповані території
колаборанти
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