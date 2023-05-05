Зрадник у колонії: інспектору з Херсона, який утримував за ґратами патріотів, оголосили підозру
ДБР повідомило про підозру інспектору з Херсона, який працював на російських окупантів та утримував за ґратами українських патріотів
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
"ДБР повідомило про підозру інспектору колонії з Херсона, який утримував за ґратами українських патріотів. Працівники ДБР повідомили про підозру інспектору відділу нагляду та безпеки ДУ "Північна виправна колонія (№90)", який за вказівкою окупантів утримував за ґратами херсонських патріотів", - пише відомство.
Після тимчасової окупації частини Херсонської області інспектор почав співпрацювати з рашистами.
Зловмисник обійняв "посаду молодшого інспектора" у незаконно створеному органі на базі захопленої виправної установи. Колаборант утримував під вартою українських патріотів, яких ворог кидав до камер за непокору. Також фігурант закликав своїх друзів та знайомих працювати з російськими окупантами.
Після деокупації Херсона інспектор не встиг втекти та намагався переховуватися. Під час обшуків у його будинку знайшли докази співпраці з ворогом.
Колаборанту повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.
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