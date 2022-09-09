Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Капітан-розвідник Ярослав Глушенков зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - написав він.

9 вересня Анатолій Штефан розповів, що на війні РФ проти України ліквідували командира російького десантно-штурмового взводу старшого лейтенанта Дмитра Лагуткіна.

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