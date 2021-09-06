Зростання цін на газ в Європі — це наслідок ігор російського “Газпрому”, — економіст Кухта

Таку позицію висловив Павло Кухта, керівник з політичних питань Київської школи економіки, колишній виконувач обов’язків міністра економічного розвитку, в ефірі програми Великий ефір Василя Зими на телеканалі “Еспресо”.

“Є нормальний процес — є інфляція, яка всюди відбувається. А є не нормальний процес. Наприклад, газ у Європі — це не зовсім нормальний процес. Якщо ви подивитесь тренд по цінам на сировинні товари: ціна на нафту вже другий місяць не росте. Газ у Штатах ніби не росте. А в Європі він продовжує зростати. Чому? Тому що там вже не нормальний процес, а ігри “Газпрому””, — сказав Павло Кухта.

Він ставить питання про те, що робить Російська Федерація, і як цьому протистояти.

“Тому що оці задрані ціни газ, і, відповідно, наше тепло, — це не тільки об’єктивні ринкові фактори, це ще й дії РФ”, — сказав економіст.