Зруйновані приватні будинки й пошкоджений автопарк. Мер Миколаєва показав наслідки ранкових "прильотів"
Вранці 9 липня окупанти завдали удару по Миколаєву шістьма ракетами. Росіяни обстріляли житлові будинки міста та приватні підприємства
Про це міський голова Олександр Сєнкевич повідомив у telegram.
За його словами, ніхто не травмувався.
"В одному з районів два приватні будинки зруйновані практично вщент. Вибуховою хвилею та уламками у довколишніх будинках пошкоджено вікна та покрівлю. Також ракета влучила на територію приватного підприємства - там пошкоджень зазнав автопарк, а в гаражі повилітали вікна",- розповів мер.
В іншому районі Миколаєва ракета влучила на територію приватного підприємства.
"У трьох приватних будинках, що розташовані поряд, побило вікна і дах. У двох багатоквартирних будинках пошкоджені балкони", - додав Сєнкевич.
Міський голова також сказав, що працівники районних адміністрацій склали акти пошкоджень. Рятувальники на місцях продовжують розбирати завали зруйнованих будинків.
- Ранком суботи, 9 липня 2022 року, окупанти обстріляли Миколаїв.
- Також сьогодні, 9 липня, росіяни обстріляли Сумщину ракетами з гелікоптерів і реактивних систем залпового вогню.
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