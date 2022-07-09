Про це міський голова Олександр Сєнкевич повідомив у telegram.

За його словами, ніхто не травмувався.

"В одному з районів два приватні будинки зруйновані практично вщент. Вибуховою хвилею та уламками у довколишніх будинках пошкоджено вікна та покрівлю. Також ракета влучила на територію приватного підприємства - там пошкоджень зазнав автопарк, а в гаражі повилітали вікна",- розповів мер.

В іншому районі Миколаєва ракета влучила на територію приватного підприємства.

"У трьох приватних будинках, що розташовані поряд, побило вікна і дах. У двох багатоквартирних будинках пошкоджені балкони", - додав Сєнкевич.

Міський голова також сказав, що працівники районних адміністрацій склали акти пошкоджень. Рятувальники на місцях продовжують розбирати завали зруйнованих будинків.

Ранком суботи, 9 липня 2022 року, окупанти обстріляли Миколаїв.

Також сьогодні, 9 липня, росіяни обстріляли Сумщину ракетами з гелікоптерів і реактивних систем залпового вогню.

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