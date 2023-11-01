ЗСУ бракує боєприпасів, щоб забезпечити темпи просування на фронтах, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми маємо переглянути стратегію на наступний рік, тому що він буде не менш складний. Ворог наситив лінію оборону своїми військами, забезпечив покращення фортифікаційних споруд. Проведення наступальних дій з боку ЗСУ суттєво ускладнено. Силам оборони бракує достатньої кількості засобів і боєприпасів, щоб забезпечити суттєвий темп просування", - підкреслив Згурець.

За словами військового експерта, наступати в обмежених умовах надзвичайно складно.

"Це впливає на темпи просування ЗСУ на півдні, де впродовж чотирьох місяців Сили оборони намагаються розширити певні плацдарми. Ми маємо перейти до формування нової стратегії, яка має враховувати менші темпи надходження боєприпасів. Нам потрібно враховувати ризики, які пов'язані з тим, що ворог може перейти до оборони по усіх ділянках фронту. А ведення бойових дій проти противника, який перебуває в обороні, пов'язано з більшими втратами", - пояснив Згурець.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Що відомо про власне виробництво зброї

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомляв, що за червень 2023 року Україною було вироблено більше мінометних і артилерійських снарядів, ніж за весь минулий 2022 рік.

Також Україна зосередилася на серійному випуску бойових дронів. Зокрема, вона виготовляє морські дрони, які вже брали участь принаймні у двох атаках: на Керченський міст у липні та на порт Севастополя в жовтні минулого року.

Також в Україні розпочалося серійне виробництво дронів-камікадзе оперативно-стратегічного значення "Рубака", які вже показують свою ефективність у бою. Нові БПЛА здатні долати відстань до 500 км.

Наприкінці серпня Зеленський повідомляв, що далекобійна зброя українського виробництва уразила ціль за 700 км.





