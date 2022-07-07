Майор МВС поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Збройні сили України дають гідну відсіч російським окупантам на всіх напрямках. Отримавши по морді, кацап, як завжди, не знає, що робити і знищує інфраструктуру. Єдине, на що здатні росіяни, - залякувати цивільних і спалювати житлові будинки. Це вся міць окупантів", - зазначив Морозов.

Український військовий додав, що РФ зазнає серйозних втрат.

"Ворог зазнає достатньо серйозних втрат. Кожен напрямок Сходу звітує, що росіяни не проходять жодного метра землі. Завдяки злагодженим діям Збройних сил України, росіяни отримують по зубах", - зауважив Максим Морозов.

На Донеччині 6 липня окупанти зруйнували 47 об'єктів, зокрема 27 будинків, школу, дитсадок, лікарню, адмінбудівлю, технікум і коледж.

7 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ знищили близько 20 пунктів управління російських військ, стільки ж логістичних центрів і складів, а також 15 радіолокаційних станцій протиповітряної оборони.

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