Про це він написав у твіттері.

"Єдиний реальний спосіб «дипломатичного врегулювання» – повний і безумовний вивід російських окупаційних військ з України. Але ясно, що Росія зможе зрозуміти цю очевидну для всіх аксіому лише через спеціального «перекладача»: ЗСУ допоможуть прокласти відомий шлях до кордону", - ідеться в повідомленні Подоляка.

1 грудня президент США Джо Байден заявив про свою готовність до переговорів з РФ, але за умови, що президент РФ Володимир Путін виявить інтерес закінчити війну в Україні.

Своєю чергою прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Путін також готовий до переговорів із США, утім виводити війська з території України не збирається.