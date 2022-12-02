"ЗСУ допоможуть": Подоляк назвав умову дипломатичного врегулювання війни
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що єдиним дипломатичним способом врегулювати війну є вивід російських окупаційних військ з території України
Про це він написав у твіттері.
"Єдиний реальний спосіб «дипломатичного врегулювання» – повний і безумовний вивід російських окупаційних військ з України. Але ясно, що Росія зможе зрозуміти цю очевидну для всіх аксіому лише через спеціального «перекладача»: ЗСУ допоможуть прокласти відомий шлях до кордону", - ідеться в повідомленні Подоляка.
- 1 грудня президент США Джо Байден заявив про свою готовність до переговорів з РФ, але за умови, що президент РФ Володимир Путін виявить інтерес закінчити війну в Україні.
- Своєю чергою прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Путін також готовий до переговорів із США, утім виводити війська з території України не збирається.
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