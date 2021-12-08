ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій, - нардеп Веніславський про можливу нову агресію з боку РФ

Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Парламент має бути тим органом, який здійснює контроль, але не втручається в управлінську діяльність ЗСУ. Комітет з питань оборони постійно має всю необхідну інформацію, яка надходить від розвідки та ЗСУ. Сьогодні ми в закритому режимі слухали начальника Генштабу, який доповідав про реальну ситуацію", - повідомив Веніславський.



За його словами, всі дії, які необхідно робити - є у Плані оборони України.



"Вони реалізуються відповідно до тих загроз, які виникають, в тому числі стосовно облаштування лінії можливої оборони тощо. Я можу чітко сказати,що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій. Звичайно, нам потрібна допомога і над цим працює і МЗС, і міністр оборони тощо. Парламент у сфері безпеки та оборони має затверджувати ті рішення, які приймає Верховний головнокомандувач - президент України", - підсумував нардеп.

4 грудня американська розвідка повідомила, що Росія планує на початку 2022 року вторгнення до України за участі 175 тис. військових.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у випадку вторгнення Росії в Україну буде "кривава бійня" і зазначив, що не вірить у перемогу РФ у випадку ескалації конфлікту.