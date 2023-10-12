ЗСУ готові до спроб РФ зірвати контрнаступ на півдні, але потрібно більше ресурсів для одночасної оборони на сході, - капітан Прозапас
Окупанти намагаються заблокувати український наступ на південь. ЗСУ до цього готові, але потрібно більше ресурсів для одночасної оборони на сході
Про це розповів капітан ЗСУ Валерій Прозапас в етері телеканалу "Еспресо".
Просування ЗСУ та бойова робота вздовж всієї лінії фронту продовжується, але стратегічним напрямком залишається південь, кримський "сухопутний коридор". Росіяни намагаються зірвати це просування і ЗСУ до цього готові. Питання в тому, наскільки вистачить сил одночасно тримати оборону на сході і просуватися на півдні, підкреслив капітан.
"ЗСУ, українська влада, союзники, всі прекрасно розуміють що для цього потрібно робити. Для того, щоб одночасно проводити ці операції, Україні потрібні ресурси", - зазначив Прозапас.
Також питання в тому, скільки сил в росіян.
"В РФ однозначно вистачає особового складу. Але за зброєю вони вже змушені звертатися до своїх старших партнерів в Північну Корею. Тому будемо сподіватися, що ще декілька місяців і вони не зможуть одночасно проводити наступальну операцію на сході і оборонну операцію на півдні. Тобто задача в ЗСУ залишається та сама, ми маємо їх перетиснути", - резюмував капітан ЗСУ.
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Стратегічна ціль українського війська — вийти до узбережжя Азовського моря. Це дасть змогу розірвати комунікації та ланцюги постачання між окупованим сходом України та окупованим Кримом. Звільнення Мелітополя — ще один крок до цієї мети. Зараз Україна активно наступає на Токмацькому напрямку. Лінія фронту вже посунулася на південь — до основної лінії російської оборони.
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