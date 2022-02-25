ЗСУ і тероборона відбивають наступ російських військ на Харківщині, - голова ОДА
У Харківській області бійці Збройних сил і тероборони відбивають наступ військ РФ у Дергачах і Печенігах
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.
"Збройні сили України, Територіальна оборона дають активну відсіч російському агресору. Ми пишаємося нашими бійцями. Цієї ночі активні бої велися і продовжується наступ російських військ у Дергачах та Печенігах", - написав він.
Синєгубов додав, що за офіційними даними, за першу добу нового вторгнення госпіталізували 7 військових.
"Медичні заклади забезпечуються всім необхідним", - підсумував голова ОДА.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе