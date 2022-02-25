ЗСУ і тероборона відбивають наступ російських військ на Харківщині, - голова ОДА

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

"Збройні сили України, Територіальна оборона дають активну відсіч російському агресору. Ми пишаємося нашими бійцями. Цієї ночі активні бої велися і продовжується наступ російських військ у Дергачах та Печенігах", - написав він.



Синєгубов додав, що за офіційними даними, за першу добу нового вторгнення госпіталізували 7 військових.



"Медичні заклади забезпечуються всім необхідним", - підсумував голова ОДА.