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Головна війна з Росією ЗСУ краще переміститися з Сєверодонецька на висоти у Лисичанську і звідти знищувати ворога, - Згурець
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ЗСУ краще переміститися з Сєверодонецька на висоти у Лисичанську і звідти знищувати ворога, - Згурець

19 червня, 2022 неділя
11:45
війна з Росією Сергій Згурець

Аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що ЗСУ намагаються не допустити звуження коридору від Попасної до траси Лисичанськ - Бахмут

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зараз ми тримаємо оборону у промисловій зоні на підприємстві "Азот". Ворог здійснює атаки авіацією та артилерією. Я сподіваюсь, що є варіанти відходу, коли ситуація буде гострою. Логіка Генерального штабу полягає в тому, аби наповнювати цю зону артилерією. Не давати можливості ворогу просуватись на цю ділянку. З точки зору раціонального підходу, краще переміститися на висоти у Лисичанськ й звідти знищувати ворожу силу і техніку, використовуючи переваги місцевості", - зазначив експерт.

Також Сергій Згурець додав, що попри руйнування мостів, залишається можливість забезпечувати наші підрозділи, але існують ризики.

"Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що Сєверодонецьк відіграє ключову роль у захисту Донбасу. Через цю призму діють російські військові. Вони використовують можливості угрупування, яке розташоване у Сєверодонецьку та Лисичанську, підтягують резерви. ЗСУ намагаються не допустити звуження коридору від Попасної до траси Лисичанськ - Бахмут. Унеможливлюють просування від Лиману та Рубіжного. Це потребує значних зусиль українських підрозділів", - підкреслив експерт.

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