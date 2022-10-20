ЗСУ ліквідували мобілізованого росіянина, який провоював 10 днів, - офіцер Штефан

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Як на мене, то темп між мобілізацією та демобілізацією просто гарний. Але він вже не рекордсмен, є 6 днів. Це почесне друге місце у рейтингу", - зауважив він.

18 жовтня військовий писав, що на війні проти України ліквідували лейтенантів російської армії Івана Кабанова й Андрія Машошина.

19 жовтня ЗСУ ліквідували командира російських морських піхотинців капітана Олександра Каширських.

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