ЗСУ мають успіхи в Бахмуті, але дочекаймося подробиць від Генштабу, - Костенко
Українські Сили оборони проводять контрнаступальні дії та мають успіхи на Бахмутському напрямку, однак слід дочекатись офіційної інформації від Генштабу ЗСУ
Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ Роман Костенко в етері Радіо Свобода
За його словами, українська армія справді має певний успіх у Бахмуті на Донеччині, але треба дочекатися офіційної інформації від Генерального штабу Збройних Сил України, щоб це не нашкодило військовим.
"Спілкуюся з колегами і побратимами звідти, мені повідомили, що так, дійсно, наші війська мають там певний успіх. Але хотілось би, щоб ця інформація вийшла вже офіційно від Генерального штабу і щоб така інформація, яку ми заздалегідь надаємо, не нашкодила тим військам, які перебувають там і проводять, в тому числі, штурмові дії", - розповів Костенко.
Костенко додав, що російське командування не завжди доповідає вищому військовому керівництву про невдачі на фронті, що дозволяє українським Збройним Силам вести подальші успішні операції, поки російське військове командування не залучить додаткові ресурси.
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- У ЗСУ тоді пояснили, чим викликані заяви Пригожина про "снарядний голод" в окупантів - його слова означають неспроможність взяти під контроль Бахмут Донецької області.
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