Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Бійці 54 ОМБр показали, як відбувався плановий контрвідступ кацапів з Лиманського "казана"", - ідеться в підписі до відео.

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