English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією ЗСУ показали, як росіяни тікали з оточеного Лимана

ЗСУ показали, як росіяни тікали з оточеного Лимана

6 жовтня, 2022 четвер
10:29
війна з Росією Лиман

Військові 54-ї окремої механізованої бригади показали, як окупанти тікали з оточеного Лимана на Донеччині польовими дорогами

Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Бійці 54 ОМБр показали, як відбувався плановий  контрвідступ кацапів з Лиманського "казана"", - ідеться в підписі до відео.

  • 1 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве та Ставки біля Лиману. Пізніше українські військові показали, як підняли прапор України на в'їзді до міста Лиман. 
  • У Східному угрупованні військ підтвердили, що ЗСУ увійшли до Лимана.
  • Після цього міністерство оборони Росії визнало, що російські окупанти відступили з Лимана. 
  • 2 жовтня 2022 року Президент України Володимир Зеленський повідомив, що місто Лиман повністю зачищене від окупантів. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що очікує початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана Донецької області.
  • Російські окупанти під час деокупації тікали з Лиману до міста Щастя.
  • Речник Нацгвардії України Руслан Музичук зауважив, що відновлення контролю над Лиманом є стратегічно важливим для подальших дій ЗСУ. 
  • 4 жовтня над звільненим Лиманом офіційно підняли прапор України.
  • 5 жовтня Президент України Володимир Зеленський показав наслідки окупації Лимана.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Новини
Україна
Росія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
деокупація України
Читайте також:
Светлана Тихановская
5 жовтня, 2022 середа
"Ми просимо вашої підтримки": Світлана Тихановська звернулася до України
5 жовтня, 2022 середа
Росія атакувала Білу Церкву іранськими дронами-камікадзе, є постраждалий
Френсіс Фукуяма
3 жовтня, 2022 понедiлок
Політекономіст Фукуяма спрогнозував колапс у Росії "найближчими днями"
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40
    Купівля 40
    Продаж 40.92
  • EUR
    Купівля 38.91
    Продаж 40.08
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
6 жовтня
11:21
на фото: Саманта Пауер
До Києва прибула адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер
11:20
На Донеччині за добу окупанти вбили 4 мирних мешканців, знайдено ще 10 загиблих у деокупованих містах
11:19
ракетний удар
Росіяни вдруге за добу вдарили ракетами по Запоріжжю
11:09
На фото: актриса та модель Памела Андерсон
Від соромʼязливості до Playboy: Памела Андерсон випускає книгу мемуарів
11:07
Ексклюзив
Розмінування Київщини триває
Україна стає лідером у рейтингу мінної проблематики, - виконавчий директор ГО "Асоціація саперів" Пістрюга
11:02
Запоріжжя, ракета, ППО, обстріл, руйнування
Стріляли з артилерії й танків: на Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 27 цивільних об'єктів
10:58
Ексклюзив
російські окупанти
У Херсоні величезна кількість російських військових, щоночі вони переміщують техніку, - журналіст Нікітенко
10:57
посольство США
Три чверті американців за подальшу підтримку України всупереч погрозам РФ, - опитування Reuters/Ipsos
10:38
видобуток газу
Замінити газ РФ у Європі: Нідерланди можуть запустити родовище Гронінген
10:37
окупанти рф
Британська розвідка вказала на дилему, перед якою опинилась РФ на тлі наступу ЗСУ на Херсонщині
10:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Яка вартість долара та євро: курс валют на 6 жовтня
10:20
На фото: артист Потап
"Це велика відповідальність": Потап виступив перед українськими військовими
10:17
Баштанка
Два райони Миколаївщини упродовж доби зазнавали обстрілів: пошкоджені будинки й об'єкт інфраструктури
09:57
обстріл, Харківщина, медзаклад
Росіяни обстріляли чотири райони Харківщини, троє чоловіків зазнали поранень
09:55
Оновлено
Ракетний удар
Росіяни завдали ракетних ударів по Хмельниччині: пошкоджено будинки
09:53
путін путлер
ISW назвав, на кого Путін планує повісити провал на війні в Україні
09:45
Інфографіка
Втрати окупантів
За добу Росія втратила 330 військових, 26 бойових бронемашин і 15 безпілотників на війні проти України, - Генштаб ЗСУ
09:38
Ексклюзив
збита під Запоріжжям ворожа ракета із комплексу С-300
Знищувати ракети С-300 ми можемо лише на місці запуску, в повітрі їх збити неможливо, - речник Командування ПС Ігнат
09:29
Над Боровою підняли український прапор
Українські військові підняли Державний прапор над Боровою на Харківщині
09:26
Ексклюзив
окупанти РФ
Російська армія не готова до бойових дій взимку, - Згурець
09:21
OPINION
Юрій Бутусов
Як уберегтися від іранських дронів
09:11
Оновлено
Запоріжжя
Росіяни атакували сімома ракетами інфраструктуру Запоріжжя, є загиблі й постраждалі
09:08
Оновлено
Обстріл Харківщини
Окупанти знову обстріляли Харків. Влучили в об’єкт інфраструктури
09:03
ЗСУ
Кульмінація контрнаступу ЗСУ на Сході України ще попереду, - ISW
08:25
ЗСУ
Українське військо відбило атаки РФ в районах Бахмута, Виїмки, Майорська й Новомихайлівки
08:17
Нікопольщина
Росіяни обстріляли Нікопольський район: пошкоджено будинки, підприємство й електролінії
08:14
OPINION
Микола Княжицький
Історії одного дня, 5 жовтня
08:03
окупант
У Рубіжному загарбники ввели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи, - Генштаб 
08:03
Інтерв’ю
Тетяна Пилипець
Тетяна Пилипець: Існують 50 відтінків сірого, але під час війни - це чітко чорне й біле
07:47
Оновлено
Олександр Фомічов
В Україні ліквідували російських підполковника й майора на пенсії, - офіцер ЗСУ Штефан
07:45
Дніпро-1, Артем Довбик (праворуч)
"Дніпро-1" - "Вадуц": де та коли дивитись матч Ліги конференцій
07:25
окупанти
Генштаб ЗСУ: Прихильники окупантів автобусами виїжджають зі Сватового на Луганщині та з Херсонщини
07:15
Динамо
"Ренн" - "Динамо": де та коли дивитись матч Ліги Європи
07:09
Дмитро Лубінець
"Повинен стати метою": Лубінець закликав створити трибунал щодо воєнних злочинів Росії
06:30
"Манчестер Сіті", Ліга чемпіонів, Ерлінг Холанд
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 5 жовтня
06:06
росія прапор занепад
У Росії призначили куратора анексованими територіями України
05:29
Барселона
В Іспанії енергією від гальмування потягів метро заряджатимуть електромобілі
05:10
літак
Скасовано сотні рейсів: у Німеччині страйкують пілоти
04:51
Валерій Харчишин
"Хочу собі такий будинок": Валерій Харчишин розповів про будівництво модульної вулиці у Гостомелі
03:38
Іранські дрони, БПЛА
Під час нічної атаки на Одещині та Миколаївщині збили шість дронів-камікадзе, – ОК "Південь"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV