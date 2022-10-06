ЗСУ показали, як росіяни тікали з оточеного Лимана
Військові 54-ї окремої механізованої бригади показали, як окупанти тікали з оточеного Лимана на Донеччині польовими дорогами
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Бійці 54 ОМБр показали, як відбувався плановий контрвідступ кацапів з Лиманського "казана"", - ідеться в підписі до відео.
- У Східному угрупованні військ підтвердили, що ЗСУ увійшли до Лимана.
- Після цього міністерство оборони Росії визнало, що російські окупанти відступили з Лимана.
- 2 жовтня 2022 року Президент України Володимир Зеленський повідомив, що місто Лиман повністю зачищене від окупантів. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що очікує початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана Донецької області.
- Російські окупанти під час деокупації тікали з Лиману до міста Щастя.
- Речник Нацгвардії України Руслан Музичук зауважив, що відновлення контролю над Лиманом є стратегічно важливим для подальших дій ЗСУ.
- 4 жовтня над звільненим Лиманом офіційно підняли прапор України.
- 5 жовтня Президент України Володимир Зеленський показав наслідки окупації Лимана.
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