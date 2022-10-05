"Ось що залишив по собі окупант": Зеленський оприлюднив світлини звільненого Лимана
Президент України Володимир Зеленський поширив фото зі звільненого Лимана
Світлини з'явились у його телеграмі.
"Ось, що залишив після себе окупант в українському Лимані. Держава-агресор знищує скрізь на захопленій території будь-які основи життя: економіку, соціальну сферу, культуру. Це можна зупинити лише в один спосіб: визволити наші землі. І ми впевнені, що вся територія нашої держави буде звільнена від ворога – ворога не лише України, але й самого життя, людяності, закону та правди", - написав Зеленський.
- 1 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве та Ставки біля Лиману. Пізніше українські військові показали, як підняли прапор України на в'їзді до міста Лиман.
- У Східному угрупованні військ підтвердили, що ЗСУ увійшли до Лиману.
- Після цього міністерство оборони Росії визнало, що російські окупанти відступили з Лиману.
- Президент України Володимир Зеленський 2 жовтня 2022 року повідомив, що місто Лиман, що на Донеччині, було повністю зачищене від окупантів. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що очікує початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана Донецької області.
- Російські окупанти під час деокупації тікали з Лиману до міста Щастя.
- Речник Нацгвардії України Руслан Музичук зауважив, що відновлення контролю над Лиманом є стратегічно важливим для подальших дій ЗСУ.
- 4 жовтня над звільненим Лиманом офіційно підняли прапор України.
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