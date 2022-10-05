Світлини з'явились у його телеграмі.

"Ось, що залишив після себе окупант в українському Лимані. Держава-агресор знищує скрізь на захопленій території будь-які основи життя: економіку, соціальну сферу, культуру. Це можна зупинити лише в один спосіб: визволити наші землі. І ми впевнені, що вся територія нашої держави буде звільнена від ворога – ворога не лише України, але й самого життя, людяності, закону та правди", - написав Зеленський.

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