Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"На Лиманському напрямку М777 знищила опорник з окупантами", - наголосили в українському війську.

18 жовтня артилеристи 93-ї ОМБр ЗСУ показали, як знищують російських загарбників на Бахмутському напрямку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb