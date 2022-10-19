ЗСУ показали, як знищили опорний пункт окупантів на Лиманському напрямку
Українські військові показали, як за допомогою гаубиці знищили російський опорний пункт на Лиманському напрямку
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"На Лиманському напрямку М777 знищила опорник з окупантами", - наголосили в українському війську.
- 18 жовтня артилеристи 93-ї ОМБр ЗСУ показали, як знищують російських загарбників на Бахмутському напрямку.
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