ЗСУ показали, як знищили позицію окупантів і змусили їх відступити на Херсонщині
Танкісти бригади імені Лицарів Зимового походу показали, як знищили на Херсонщині російську позицію та змусили ворога відступити
Про це йдеться у фейсбуці бригади.
"Траки - сила! Окупанти намагалися приховати свою позицію серед херсонських просторів, але від танкістів 28-ї ОМБр не сховаєшся", - наголосили в ЗСУ.
Завдяки ЗСУ росіяни зазнали значних втрат і відступили.
- 25 жовтня на Миколаївщині українські воїни показали, як збили вночі зі стрілецької зброї три безпілотники Shahed окупантів.
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