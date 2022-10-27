Про це йдеться у фейсбуці бригади.

"Траки - сила! Окупанти намагалися приховати свою позицію серед херсонських просторів, але від танкістів 28-ї ОМБр не сховаєшся", - наголосили в ЗСУ.

Завдяки ЗСУ росіяни зазнали значних втрат і відступили.

25 жовтня на Миколаївщині українські воїни показали, як збили вночі зі стрілецької зброї три безпілотники Shahed окупантів.

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