ЗСУ покращують тактичні позиції поблизу Вугледара, - військовослужбовець Войтко
Навколо міста Вугледар Донецької області - тривають жорсткі бої. ЗСУ покращують свої тактичні позиції біля міста - наші підрозділи вже здійснюють контратаки і потрохи відсувають окупантів
Про це в ефірі Еспресо заявив військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко.
"Якщо ми говоримо про сам Вугледар - тривають жорсткі бої. ЗСУ покращують свої тактичні позиції біля міста. Західніше, в районі Великої Новосілки, росіяни здійснили низку контратак, але зазнали втрат у силі та техніці і були змушені відступити. Наші підрозділи працюють по ворожих позиціях південніше Макарівки і готують до подальшого просування на південь", - сказав він.
Войтко додав, що в цілому, рух біля Вугледару - це важливо.
"Є тактичне покращення наших позицій. Змінилась ситуація у порівнянні з зимою-весною, коли окупанти намагались взяти місто штурмом. Зараз вже наші підрозділи вже здійснюють контратаки і потрохи відсувають окупантів. Цей напрям дуже важливий - недалеко від Вугледара Волноваха. Це важливий транспортний вузол. І загалом напрямок на Маріуполь. Я думаю, всі розуміють важливість Маріуполя. Коли нам вдасться пройти перші захисні лінії російських окупантів, далі можна буде діяти на цьому напрямку до Маріуполя", - підсумував військовий.
- Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині. Вона розповіла, що протягом минулого тижня ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.
- 19 червня в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на таврійському напрямку просунулися до 7 км.
- 20 червня Генштаб повідомляв, що ЗСУ під час наступальної операції досягають успіху на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас на Лиманському - точаться особливо важкі бої.
- За даними Генштабу ЗСУ на ранок 21 червня, українські військові продовжують наступальні дії в Запорізькій та Донецькій областях. Крім того, ЗСУ мають частковий успіх на Луганщині. Там вони закріплюються на рубежах
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.79
Купівля 36.79Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе