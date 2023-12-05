ЗСУ продовжують знищувати логістику ворога на лівому березі Дніпра на Херсонщині, - Братчук
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що ворог підтягнув на лівобережжя Дніпра багато резервів
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Потрібно подякувати нашим підрозділам за ті вогневі ураження, які хлопці здійснюють по ворогу. Тому що ворог назбирав на лівому березі Дніпра багато резервів. І цих сил достатньо для того, щоб намагатися вибити наші підрозділи з плацдармів. Щодо дороги Олешки - Нова Каховка, то знищення логістики ворога продовжує відбуватися. Ворог намагається відсунути наші війська саме від цієї дороги, щоб вони могли поповнювати БК", - пояснив Братчук.
За словами речника Української добровольчої армії "Південь", крім мотострілецьких частин, росіяни залучили на лівобережжі Дніпра ще й повітряно-десантні війська, а також морську піхоту, але нічого у ворога не виходить.
"Ситуація є складною. Сподіваюсь, що за певний час ми будемо говорити й про просування ЗСУ. Усі події, які там відбуваються, формують відповідні рухи й на інших ділянках фронту", - додав Братчук.
- ISW пише, що Сили оборони продовжують операцію на лівобережжі Херсонщини та намагаються наступати південніше Кринок.
- Протягом доби російські окупанти найбільше атакували Авдіївський напрямок - 15 атак. Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра в Херсонській області та продовжують завдавати удари по позиціях РФ.
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