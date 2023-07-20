Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Противник продовжує ударно-штурмові дії, намагаючись знайти слабкі місця в обороні ЗСУ, але успіху не має. Ініціатива продовжує зберігатися за Силами Оборони України. Українські захисники цілодобово роблять неймовірні речі з оборонної точки зору, застосовуючи хитрощі стосовно ворога, щоб лінію фронту вдавалося тримати сталою", - підкреслив Федоренко.

За словами командира, усі оборонні та наступальні операції з боку Сил Оборони України плануються виважено й віртуозно вирішуються на полі бою.

"Потужно працює аеророзвідка, ми бачимо ворога. Артилеристи влучно завдають вогневі удари по ворогу, ведеться контрбатарейна боротьба. Знищуються ворожі гармати та склади БК. На Куп'янсько-Сватівському напрямку ефективно застосовуються БПЛА ударного типу дії. Сили Оборони напрямок тримають й ініціатива продовжує залишатися на нашому боці", - зазначив Федоренко.

Наступ російської армії на Куп'янському напрямку

16 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація на сході загострилася - ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині.

Маляр зазначила, що ЗСУ на цьому напрямку знаходяться в обороні, ідуть запеклі бої, положення сторін змінюється динамічно по кілька разів на добу.

17 липня депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик заявив, що російська армія продовжує вести контрнаступальні дії на Куп'янському напрямку. За його словами, росіяни контратакують дуже потужними силами, тому нашим оборонцями складно там тримати оборону. На жаль, з їхнього боку є просування й це підтверджує Генеральний штаб ЗСУ.

Згодом перехід армії РФ у наступ на Куп'янському напрямку підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зазначив, що ворог поставив перед собою мету розгромити українські війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків.

Також у телеграмі Маляр розповіла про те, що Кремль після провалу плану захопити Київ поставив своїм військовим завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а після успішного наступу ЗСУ на Бахмут у них почалася паніка. За її словами, росіяни рушили на Куп’янський напрямок, щоб відвернути увагу, як вже не раз робили, але марно.

У ранковому зведенні 18 липня Генштаб ЗСУ зазначив, що ворожа армія зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби там відбулось 36 бойових зіткнень.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. Ворог вів безрезультатні наступальні дії західніше Лиману Першого на Харківщині.

У вівторок, 18 липня, стало відомо, що на Куп'янському напрямку російська армія зосередила свої основні зусилля та продовжує наступ, натомість ЗСУ тримають оборону. Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, щоб зупинити просування Сил Оборони України.









