ЗСУ уразили штаб окупантів у Бердянську
Вночі, 21 травня, ЗСУ уразили штаб одного з підрозділів окупантів у тимчасово окупованому Бердянську
Про це пише Стратком ЗСУ.
Втрати ворога наразі уточнюються.
"В результаті нічного удару Сили оборони успішно уразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Пропагандистські видання заявляють, нібито ЗСУ обстріляли Бердянськ ракетами Storm Shadow.
Фото: Стратком ЗСУ
Фото: Стратком ЗСУ
Також про це в telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Окупантам неспокійно навіть у глибокому тилу: військові бази вибухають, а "влучне" ППО не справляється. Сьогодні о 4-ій ранку серія "бавовни" підняла на ноги загарбників Бердянська. Вибухи були настільки потужними, що їх чули навіть мешканці навколишніх населених пунктів на півночі міста", - написав Федоров.
Зокрема за його словами, у своїх каналах загарбники звітували про "вдалу роботу ППО", проте місцеві мешканці бачили пожежу і густий дим у районі захопленого аеропорту.
- Ввечері суботи, 20 травня, над тимчасово окупованою частиною Запорізької області спрацювала російська ППО.
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