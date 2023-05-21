Про це пише Стратком ЗСУ.

Втрати ворога наразі уточнюються.

"В результаті нічного удару Сили оборони успішно уразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Пропагандистські видання заявляють, нібито ЗСУ обстріляли Бердянськ ракетами Storm Shadow.

Фото: Стратком ЗСУ

Фото: Стратком ЗСУ

Також про це в telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупантам неспокійно навіть у глибокому тилу: військові бази вибухають, а "влучне" ППО не справляється. Сьогодні о 4-ій ранку серія "бавовни" підняла на ноги загарбників Бердянська. Вибухи були настільки потужними, що їх чули навіть мешканці навколишніх населених пунктів на півночі міста", - написав Федоров.

Зокрема за його словами, у своїх каналах загарбники звітували про "вдалу роботу ППО", проте місцеві мешканці бачили пожежу і густий дим у районі захопленого аеропорту.