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ЗСУ вдарили по контрольно-спостережному пункті росіян на Херсонщині

28 вересня, 2022 середа
02:48
війна з Росією українська артилерія

У Херсонській області українська артилерія обстріляла контрольно-спостережний пункт російських окупантів

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали за добу, 27 вересня, 250 бойових завдань. Уражено контрольно-спостережний пункт та склад з боєприпасами в Бериславському районі Херсонської області.

Вбито 58 рашистів, знищено танк та 7 одиниць автомобільної техніки. Решта результатів ще розвідуються.

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