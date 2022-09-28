ЗСУ вдарили по контрольно-спостережному пункті росіян на Херсонщині
У Херсонській області українська артилерія обстріляла контрольно-спостережний пункт російських окупантів
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали за добу, 27 вересня, 250 бойових завдань. Уражено контрольно-спостережний пункт та склад з боєприпасами в Бериславському районі Херсонської області.
Вбито 58 рашистів, знищено танк та 7 одиниць автомобільної техніки. Решта результатів ще розвідуються.
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