Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 9 жовтня.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим, періодично веде наступальні дії. Так, за добу відбулося майже сорок бойових зіткнень. Найбільш напружена обстановка спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де наші захисники відбили понад 30 атак противника.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку БпЛА.

Противник продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі російські окупанти цинічно вдарили по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Інформація щодо жертв уточнюється, але вже відомо про десятки загиблих та постраждалих.

Окрім того, вогневого ураження зазнали понад тридцять населених пунктів. Зокрема, Харків, Часів Яр, Попівка, Грабовське, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Нікополь, Урожайне та Давидів Брід.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів:

на Сіверському напрямку – Липівка і Миколаївка Чернігівської області та Лісне і Рясне Сумської області;

на Слобожанському напрямку – Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Зелене, Стариця, Тернова та Чугунівка;

на Краматорському напрямку – Першотравневе, Новоєгорівка, Макіївка, Нове, Терни, Серебрянка, Білогорівка та Григорівка;

на Бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зайцеве, Вершина, Зеленопілля та Опитне;

на Авдіївському напрямку – Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Солодке, Зелене Поле, Новосілка, Вугледар, Побєда. Водночас, в результаті ураження Силами оборони скупчення живої сили противника, підтверджено поранення понад двадцяти ворожих солдатів, яких доставили у місцеву лікарню міста Токмак.

За наявною інформацією, у Мелітопольському районі Запорізької області, під виглядом пошуку та боротьби з партизанами окупаційні війська здійснюють обшуки та викрадення приватних автомобілів в гаражних кооперативах району.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад сорока п’яти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед інших Сухий Ставок, Квітневе, Мирне, Зоря та Тернові Поди.

Ворог та його посіпаки тікають, налякані успіхами Сил оборони України. Представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім’ї на тимчасово окуповану територію АР Крим. За наявною інформацією, 7 жовтня, колона з 12 мікроавтобусів вибула до міста Севастополь. Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області. Так, зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська.

Окупанти продовжують тиснути на малий та середній бізнес на тимчасово окупованих територіях. З початку жовтня, у місті Горлівка, податкова інспекція російської федерації розпочала перевірки з подальшим рейдерським захопленням компаній з виявленими порушеннями. Зокрема, це стосується підприємців, які не захотіли перереєстровувати свої компанії відповідно до російського законодавства.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське та Побєда.

Авіація Сил оборони завдала понад тридцять ударів. Зокрема, двадцять чотири по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та дев’ять по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БпЛА.

Ракетні війська і артилерія протягом минулої доби уразили два пункти управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та одинадцять інших важливих об’єктів.