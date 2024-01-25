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ЗСУ відбили атаки ворога на півдні та сході: Генштаб розповів, де росіяни штурмували найбільше

25 січня, 2024 четвер
07:13
Війна з Росією ЗСУ

Російські окупанти протягом минулої доби намагалися штурмувати позиції українських військових на півдні та сході. Натомість ЗСУ відбили атаки ворога

Про це 25 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів поблизу Тернів, східніше Діброви Донецької області та ще 5 атак в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника неподалік Васюківки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса"на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Армія РФ завдала 6 ракетних та 97 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 121 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 14 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 11 ворожих дронів.

Авіаційних ударів зазнали: Земляний Яр, Зибине, Красне Перше, Табаївка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Часів Яр, Предтечине, Семенівка, Авдіївка, Сєверне, Максимільянівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Качкарівка, Республіканець, Червоний Маяк, Зміївка, Новоберислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили район зосередження особового складу противника

Українські війська продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу противника.

  • Ввечері середи, 24 січня, російські терористи запустили "шахеди". В Одесі є влучання у промисловий об'єкт, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, двоє людей постраждали.
  • Натомість Повітряні сили ЗСУ знищили 11 із 14 безпілотників.
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