ЗСУ відбили за добу близько 30 атак російського агресора на східному фронті. Авіація завдала 3 ударів по позиціях РФ, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 3 травня.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби підрозділи Сил оборони України відбили близько 30 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку", - пише Генштаб.

На Лиманському напрямку росіяни вели безрезультативні наступальні дії в районі Білогорівки, з метою пошуку слабких місць в нашій обороні.

росіяни вели безрезультативні наступальні дії в районі Білогорівки, з метою пошуку слабких місць в нашій обороні. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

ворог наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку РФ продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Безуспішними були атаки окупантів у напрямку населеного пункту Нью-Йорк.

РФ продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Безуспішними були атаки окупантів у напрямку населеного пункту Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Сєверного Донецької області, успіху не мав.

противник вів наступальні дії в районі Сєверного Донецької області, успіху не мав. На Мар’їнському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення.

ворог намагається покращити тактичне положення. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На білоруських полігонах триває підготовка особового складу російських територіальних військ.

ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На білоруських полігонах триває підготовка особового складу російських територіальних військ. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Російської Федерації.

противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Російської Федерації. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються.

Обстріли України 3 травня

У ніч з 2 на 3 травня РФ завдала масованого удару по території нашої країни. Терористи застосували ударні БПЛА "Shahed-136/131". 21 із 26 цих дронів знищено нашими захисниками.

Загалом росіяни завдали 2 ракетних та 41 авіаудар, здійснили близько 25 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні жителі, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби здійснили артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Бучки Чернігівської області; Басівка, Юнаківка, Запсілля Сумської області, а також Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Баранівка, Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Миколаївка на Харківщині.

Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

Артилерією та мінометами росіяни обстріляли Тополі, Кам’янку, Фиголівку, Дворічну, Западне, Лиман Перший, Кислівку, Крохмальне, Берестове Харківської області.

Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Південне, а також Нью-Йорк Донецької області. Обстріляли також Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Тоненьке, Карлівку, Нетайлове та Первомайське.

Ворожих обстрілів зазнала Красногорівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське Донецької області.

Обстріляли Времівку, Новосілку та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку та Кам’янське Запорізької області; Капулівку на Дніпропетровщині; Антонівку та місто Херсон.

Станом на 16:30 через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об’єктах цивільної інфраструктури в Херсоні загинуло 12 людей. Близько 22 отримали травми різного ступеня тяжкості

Удари ЗСУ по росіянах

Українська авіація за добу 3 травня завдала 3 ударт по районах зосередження особового складу РФ. Наші захисники також знищили 5 розвідувальних БПЛА різних типів та один баражуючий боєприпас “Ланцет”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.

У Каховському районі РФ ховає військових поміж приватних будинків

"Щоб хоч якось убезпечити свій особовий склад від вогневого ураження Сил оборони України, на тимчасово захоплених територіях противник і надалі цинічно використовує місцеве населення. У населених пунктах Каховського району російські загарбники поміж приватних будинків місцевих жителів розміщують свої підрозділи", - йдеться у зведенні Генштабу.