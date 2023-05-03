Росія обстрілює Україну у ніч на 3 травня. У Києві спрацювала ППО, а у Запоріжжі та Дніпрі чули вибухи. Текстовий онлайн
У ніч з 2 на 3 травня російський агресор атакував Україну
Коротко: Проти ночі на 3 травня квітня жителі Київської, Запорізької та Дніпропетровської області чули вибухи.
Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за подіями.
Станом на 1:45 повітряна тривога триває у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях.
Запорізька ОВА закликала перебувати українців у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги. Жителі у соцмережах поширюють повідомлення, що чули вибухи.
Про вибухи у Дніпрі повідомляє "Суспільне".
Жителі Києва та передмістя повідомляють, що приблизно о 00:50 чули серію гучних вибухів. О 00:55 у міській ВА пояснили, що це робота ППО.
О 00:50 у Київській ОВА відзвітували про роботу ППО.
Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 00:15. Ще раніше, близько 22:00, сирена також прозвучала на Сумщині та Чернігівщині
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