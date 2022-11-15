ЗСУ використовують вразливі ділянки ворога на окупованій Херсонщині, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Півдні достатньо цікава. Українські війська в Олешках, Новій Каховці та на Кінбурнській Косі здійснюють військові дії при підтримці артилерії, але поки немає офіційних підтверджень з боку Генштабу України. Ймовірно, ЗСУ використовують вразливі ділянки ворога на окупованій Херсонщині, аби забезпечити домінування", - пояснив Згурець.

За словами експерта, цю зону на лівому березі Дніпра ворог може обстрілювати з артилерії, щоб завадити закріпитись на цьому плацдармі підрозділам ЗСУ.

"Якщо ми забезпечимо гарне прикриття засобами ураження з правого берега Дніпра, то цей напрямок можна буде використати, щоб закріпитися й тиснути ворога з деокупованої території Херсонщини на лівому березі Дніпра", - додав Згурець.

Керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що логістика ворога на лівому березі Дніпра перебуває під вогневим контролем ЗСУ

За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), російські війська, ймовірно, перекинуть війська до Донецької області після залишеного правобережжя Херсонщини, для активізації операцій навколо Бахмута, Донецька та на заході Донеччини

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