Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією ЗСУ використовують вразливі ділянки ворога на окупованій Херсонщині, - Згурець
Ексклюзив

ЗСУ використовують вразливі ділянки ворога на окупованій Херсонщині, - Згурець

15 листопада, 2022 вiвторок
10:52
війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець переконаний, що Збройні сили України продовжать наступ на тимчасово окуповану територію Херсонщини

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Півдні достатньо цікава. Українські війська в Олешках, Новій Каховці та на Кінбурнській Косі здійснюють військові дії при підтримці артилерії, але поки немає офіційних підтверджень з боку Генштабу України. Ймовірно, ЗСУ використовують вразливі ділянки ворога на окупованій Херсонщині, аби забезпечити домінування", - пояснив Згурець.

За словами експерта, цю зону на лівому березі Дніпра ворог може обстрілювати з артилерії, щоб завадити закріпитись на цьому плацдармі підрозділам ЗСУ.

"Якщо ми забезпечимо гарне прикриття засобами ураження з правого берега Дніпра, то цей напрямок можна буде використати, щоб закріпитися й тиснути ворога з деокупованої території Херсонщини на лівому березі Дніпра", - додав Згурець.

  • Керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що логістика ворога на лівому березі Дніпра перебуває під вогневим контролем ЗСУ
  • За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), російські війська, ймовірно, перекинуть війська до Донецької області після залишеного правобережжя Херсонщини, для активізації операцій навколо Бахмута, Донецька та на заході Донеччини

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 

Новини
Україна
Сергій Згурець
ЗСУ
Військові новини
наступ ЗСУ
Читайте також:
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
14 листопада, 2022 понедiлок
На Балі розпочалася зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: перші заяви лідерів США та Китаю
Окупанти, Херсон, Херсонщина
12 листопада, 2022 субота
Розвідка Британії викрила справжню мету оголошеної РФ евакуації цивільних з Херсона
14 листопада, 2022 понедiлок
Військового, який повертався з фронту, на сім годин вигнали в тамбур через "поганий запах"
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.98
    Купівля 39.98
    Продаж 40.65
  • EUR
    Купівля 40.1
    Продаж 41.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
15 листопада
11:07
Інтерсіті
"Можна стулити пельку і йти пішки": В "Укрзалізниці" обурились поведінкою пасажирів, які вигнали військового в тамбур
10:57
Ексклюзив
ЄС
Дев'ятий пакет антиросійський санкцій можуть узгодити до Різдва, - Йозвяк
10:51
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі погодився битися з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу
10:47
церква віра
СБУ відкрила справу через хвалебну пісню про Росію у Києво-Печерській Лаврі
10:31
Ван І
Китай виступив проти виключення Росії з G20
10:29
Інфографіка
євро
Євро потроху дорожчає: курс валют на 15 листопада
10:28
Дмитро Пєсков
У Кремлі витлумачили заяву Зеленського про неможливість "Мінська-3" як небажання вести переговори
10:17
на фото: зернове судно
Заробляли на експорті зерна через порти Одеси: в Україні викрили масштабну корупційну схему
10:04
OPINION
Агія Загребельська
Навіщо тоді цей G20 з такими низькими очікуваннями?
10:00
Новини компаній
FAVBET приймає прогнози на президентські перегони НОК України: У фаворитах – Жан Беленюк
09:53
РФ втратила
Понад 82 тис. солдатів, 2861 танк і 208 засобів ППО: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ у повномасштабній війні
09:45
Ексклюзив
карта бойових дій
Ворог залишає облаштовані рубежі на лівому березі Дніпра й просувається вглиб на 15-20 км, - Гуменюк
09:39
ЗСУ
ЦПД закликав не поширювати жодної інформації про просування наших військ на Півдні
09:38
ООН
Чисельність населення Землі перевищила 8 мільярдів
09:16
діти війна жертви
Від початку повномасштабної війни в Україні загинула 431 дитина
09:09
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Британська розвідка пояснила, чому РФ перевезла окупаційну владу Херсонщини до Генічеська
09:03
В Україні завершився перший етап національного проєкту “Кіно заради Перемоги”
09:00
Інтерв’ю
Тетяна Шевченко на позивний "Кобзар
Тетяна Шевченко на позивний "Кобзар": Сподіваюсь, ніколи не почую більше "здрасьте" чи "спасібкі"
08:52
Нікопольщина
Пошкодили приватні будинки, газогін та лінії електропередачі: уночі ворог випустив понад 60 снарядів по Нікопольщині
08:48
Ракетний удар по передмістю Запоріжжя
Росіяни вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя
08:36
Джанні Інфантіно
Президент ФІФА на саміті G20 закликав до припинення вогню в Україні під час ЧС-2022
08:27
Укрпошта
У Херсоні з 15 листопада запрацюють два відділення Укрпошти
08:13
Еммануель Макрон
Макрон закликав Китай об'єднатися з Францією заради припинення війни в Україні
08:11
Іван Крулько
Новим президентом Федерації біатлону України став нардеп від "Батьківщини"
08:08
OPINION
Юрій Бутусов
CNN та Skynews покарали за те, що Зеленський не став головним ньюсмейкером у Херсоні
08:03
За добу українська авіація знищила 18 районів зосередження ворога
08:00
Огляд
Друзі Путіна на пляжах Адріатики: Хорватія
Друзі Путіна на пляжах Адріатики: Хорватія
07:44
ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 10 населених пунктів, проте ворог веде наступ по трьох напрямках, – Генштаб
07:30
ЗСУ
На Луганщині ЗСУ знищили штаб підрозділу окупаційних військ, відомо про 30 загиблих
07:20
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський на саміті G20: настав час припинити руйнівну війну Росії та обміняти полонених "всіх на всіх"
06:53
Аmazon
В Аmazon планують наймасштабніші в історії компанії скорочення: звільнять 10 тисяч працівників
06:38
Мая Санду
У Молдові зламали телеграм-канали президентки та віцепрем'єра. Підозрюють спецслужби РФ 
06:26
Канада
У Канаді перевірять втручання КНР до парламентських виборів країни
05:59
G20
Не можна допустити, щоб світ поринув у нову холодну війну, - президент Індонезії в ході відкриття саміту G20
05:56
Олексій Данілов
У РНБО назвали основні загрози для жителів Херсона
05:39
У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова.
РФ перекидає війська з херсонського на донецький напрямок та це не принесе їй оперативного успіху, – ISW
05:24
Обстріли Миколаєва
"Російська війна сіє хаос для людей і для світової економіки". Країн G20 мають намір засудити дії РФ в Україні
04:59
Намісник Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП) Павло (Лебідь)
Намісник Києво-Печерської лаври визнав, що в храмі обителі лунала хвалебна пісня про Росію
04:33
С-300
ЗСУ на півдні знищили ворожу пускову установку С-300 та ЗРК Тор-М2
04:08
Жозеп Боррель
Україна отримала від ЄС військову допомогу на суму €8 млрд, - Боррель
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV