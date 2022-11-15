ЗСУ використовують вразливі ділянки ворога на окупованій Херсонщині, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець переконаний, що Збройні сили України продовжать наступ на тимчасово окуповану територію Херсонщини
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація на Півдні достатньо цікава. Українські війська в Олешках, Новій Каховці та на Кінбурнській Косі здійснюють військові дії при підтримці артилерії, але поки немає офіційних підтверджень з боку Генштабу України. Ймовірно, ЗСУ використовують вразливі ділянки ворога на окупованій Херсонщині, аби забезпечити домінування", - пояснив Згурець.
За словами експерта, цю зону на лівому березі Дніпра ворог може обстрілювати з артилерії, щоб завадити закріпитись на цьому плацдармі підрозділам ЗСУ.
"Якщо ми забезпечимо гарне прикриття засобами ураження з правого берега Дніпра, то цей напрямок можна буде використати, щоб закріпитися й тиснути ворога з деокупованої території Херсонщини на лівому березі Дніпра", - додав Згурець.
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