Про це повідомляють у СБУ з перехоплених розмов самих російських загарбників.

"От 58-й армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в южном военном округе. По итогу от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-й армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека", – розповідає своїй дружині російський військовий.

"У 2018 році її переоснастили найновішими озброєнням і технікою, "аналогов которым нет", а зараз ЗСУ зробили так, що "нєт" самої 58-ї армії Південного воєнного округу РФ", – додали в СБУ.

Нагадаємо, СБУ встановила особи вісьмох окупантів, які чинили звірства на Київщині

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