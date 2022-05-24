ЗСУ вщент розбили 58-му армію ворога, яку окупанти називали однією з передових у Росії
На півдні України була вщент розбита 58-ма армія ворога, яку самі окупанти називали однією з передових в Росії
Про це повідомляють у СБУ з перехоплених розмов самих російських загарбників.
"От 58-й армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в южном военном округе. По итогу от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-й армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека", – розповідає своїй дружині російський військовий.
"У 2018 році її переоснастили найновішими озброєнням і технікою, "аналогов которым нет", а зараз ЗСУ зробили так, що "нєт" самої 58-ї армії Південного воєнного округу РФ", – додали в СБУ.
- Нагадаємо, СБУ встановила особи вісьмох окупантів, які чинили звірства на Київщині
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