Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України капітан першого рангу Наталія Гуменюк в етері Еспресо.

За її словами, щодоби українські ракетно-артилерійські підрозділи, авіація знищують росіян.

"Минулої доби було два вильоти авіації, відпрацювали по шістьох пунктах зосередження ворога. Результати ми дорозвідуємо. Робота ускладнена, тому що працює дуже багато станцій РЕБ. Таких станцій за минулу добу знищили чотири. Крім того, два комплекси відеоспостереження "Муром-М", за допомогою яких ворог намагається зібрати максимум інформації про те, що застосовуватимуть Сили оборони на цьому напрямку", - наголосила Наталія Гуменюк.

Вона додала, що росіян бентежить, що Сили оборони не просуваються на певних напрямках, але насправді це не так. У кожному пострілі в бік ворога - дуже багато роботи. Українські військові продовжують знищувати ворожі дрони й автобронетанкову техніку.

"Це свідчить про те, що РФ продовжує збирати інформацію й, вочевидь, готується до наступних ракетно-дронових ударів", - зауважила Гуменюк.