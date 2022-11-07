Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"07 листопада, близько 09:30 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - ідеться в повідомленні.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби, 6 листопада, завдала по ворогу 22 удари.

За даними українського Генштабу, Росія з 24 лютого втратила понад 270 літаків.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb