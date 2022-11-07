ЗСУ збили над Херсонщиною російський штурмовик
Українські захисники збили над Херсонщиною ворожий штурмовик Су-25
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"07 листопада, близько 09:30 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - ідеться в повідомленні.
- Авіація Сил оборони України протягом минулої доби, 6 листопада, завдала по ворогу 22 удари.
- За даними українського Генштабу, Росія з 24 лютого втратила понад 270 літаків.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.73
Купівля 39.73Продаж 40.54
-
EUR
Купівля 38.73Продаж 39.66
- Актуальне
- Важливе