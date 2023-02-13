Таку думку він висловив в ефірі телемарафону 13 лютого.

За його словами, українські військові дуже мотивовані швидко вчаться.

"Ця система (управління, - ред.) багато в чому відрізняється від радянського обладнання, яке вони використовували раніше, але я вже працював із українцями і знаю, що вони дуже швидко засвоюють тактику і розуміють роботу системи", - сказав Бегвел.

Президент британської асоціації відзначив, що F-16 автоматизовані і дуже потужні. Він спрогнозував, що досвідчений військовий пілот міг би почати користуватися таким літаком за 6-8 тижнів. Водночас Бегвел зазначив, що обслуговування літаків займає більше часу, але допомагати з обслуговуванням можна і віддалено.

"Я переконаний, що ми можемо впоратися за кілька місяців. Хтось скаже, що знадобиться від шести місяців до року і більше і використовує це як виправдання, мовляв, нам бракує часу. Але минув цілий рік. Ми могли б зробити це вже двічі", - сказав експерт.

Також він наголосив, що передача Україні винищувачів не призведе до ескалації. Бегвел вважає виправданою потребу України у 200 винищувачах і переконаний, що така кількість літаків знайдеться.