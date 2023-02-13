ЗСУ здатні опанувати винищувачі F-16 за кілька місяців, — британський експерт
Президент Асоціації повітряних і космічних сил Великої Британії Грег Бегвел переконаний, що українці зможуть опанувати винищувачі F-16 за кілька місяців
Таку думку він висловив в ефірі телемарафону 13 лютого.
За його словами, українські військові дуже мотивовані швидко вчаться.
"Ця система (управління, - ред.) багато в чому відрізняється від радянського обладнання, яке вони використовували раніше, але я вже працював із українцями і знаю, що вони дуже швидко засвоюють тактику і розуміють роботу системи", - сказав Бегвел.
Президент британської асоціації відзначив, що F-16 автоматизовані і дуже потужні. Він спрогнозував, що досвідчений військовий пілот міг би почати користуватися таким літаком за 6-8 тижнів. Водночас Бегвел зазначив, що обслуговування літаків займає більше часу, але допомагати з обслуговуванням можна і віддалено.
"Я переконаний, що ми можемо впоратися за кілька місяців. Хтось скаже, що знадобиться від шести місяців до року і більше і використовує це як виправдання, мовляв, нам бракує часу. Але минув цілий рік. Ми могли б зробити це вже двічі", - сказав експерт.
Також він наголосив, що передача Україні винищувачів не призведе до ескалації. Бегвел вважає виправданою потребу України у 200 винищувачах і переконаний, що така кількість літаків знайдеться.
- У Британії заявили, що зараз непрактично передавати Україні винищувачі. Там пояснили, що найшвидша програма навчання для пілота F-16 становить близько 35 місяців.
- 26 січня видання Politico повідомило, що міжнародні партнери України розпочали дебати про постачання сучасних винищувачів для ЗСУ.
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