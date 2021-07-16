Зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" буде наприкінці серпня, - Кравчук

Про це повідомила заступник голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук у коментарі Інтерфакс-Україна.

"Ми вирішили, що доцільніше буде провести зустріч президента та фракції наприкінці серпня або на початку вересня, щоб спланувати новий політичний сезон", - повідомила вона.

Кравчук зазначила, що доречніше не підбивати підсумки, а формувати плани на осінь, і "їх справді буде багато: нас очікує і закон про олігархів, і складний податковий закон, й інші законодавчі акти".

"І Кабмін також буде більш готовий до того, щоб обговорити проект бюджету на наступний рік", - додала нардепка.

Нагадаємо, раніше керівник фракції Давид Арахамія повідомляв, що "Слуга народу" проведе одноденну неформальну зустріч з президентом і членами уряду 17 липня.

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