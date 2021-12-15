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Головна війна з Росією Зустрічі у Нормандському форматі без мети посилюють позицію РФ, - аналітик Горбач
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Зустрічі у Нормандському форматі без мети посилюють позицію РФ, - аналітик Горбач

15 грудня, 2021 середа
16:04
війна з Росією нормандська четвірка

Політичний аналітик Володимир Горбач вважає, що на зустрічі у Нормандському форматі Росія вимагатиме виконання своїх умов

Про це він сказав у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор".

"Звісно, що ставити собі за мету чи надмету просто зустріч, як це було два року тому - це хибний шлях. Не потрібно прагнути до зустрічі заради зустрічі. Є певне сподівання українських та європейських політиків, що після зустрічі в Нормандському форматі мала б настати якась деескалація", - заявив Горбач.

На його думку, президент РФ Володимир Путін створює подібні ситуації, щоб його просили про щось.

"На цій зустрічі він не буде проводити якісь відступальні кроки. Путін вимагає зустрічі, щоб тиснути щодо своїх вимог. Нам усім доведеться зіткнутись з реальністю. Має відбутись в світовому політикумі певне протверезіння в сприйнятті Путіна. Діалог і зустрічі не посилюють позицію світу, а російського агресора", - вважає аналітик.

Він не виключає, що "протверезіння" може не статись.

"Буде ще одна спроба вести діалог з Путіним. Діалог - це форма, вона не може бути метою. Мета має
бути зовсім інша - стримування російської агресії і руйнування світового порядку. Для цього потрібно розробляти саме ті методи і способи, які можуть досягти мети", - підсумував він.

 

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Росія
Франція
Володимир Горбач
Німеччина
Нормандський формат
Коментар з Христиною Шкудор
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