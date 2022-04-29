Зустрічі Зеленського та Путіна не буде. Для цієї зустрічі немає жодних передумов, - журналіст Гармаш
Журналіст Сергій Гармаш вважає, зустрічі Володимира Зеленського та Путіна не буде, оскільки для цього немає відповідних передумов
Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Я прогнозую, що зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна не буде. Війна зайшла надто далеко. Зараз війна в такій стадії, що її доля не може вирішитись на переговорах до тих пір, поки одна сторона не буде ослаблена. Тоді одна зі сторін, яка буде слабкою, може бути зацікавлена в переговорах. На жаль, Росія на сьогоднішній день не є слабкою стороною. На щастя, Україна теж не є слабкою стороною в цій війні", - пояснив Гармаш
Гармаш наголосив, що багато країн оголошують себе посередниками у переговорах України з Росією для того, щоб не приєднуватися до санкцій проти РФ.
"Те, що в світі з’явилось так багато миротворців, які хочуть бути посередниками в переговорах України та Росії, означає, що деякі ці країни намагаються не приєднуватись до санкцій проти РФ. Це, наприклад, Туреччина та Ізраїль. Потрібно розуміти їх політичні інтереси. Тому, коли я чую від турецької сторони про можливість проведення зустрічі Зеленського та Путіна, то розумію, що Стамбул діє у власних інтересах", - додав Гармаш
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