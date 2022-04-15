Звернулися до УЄФА, щоб збірній України організували матчі 2, 6, 10 та 14 травня, - Петраков

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.



Петраков також пояснив, чому збір національної команди розпочався більше ніж за місяць до матчу проти Шотландії.



"Раніше, під час зустрічі з очільником УАФ, я попросив дати мені можливість зібрати команду 29 квітня, оскільки, як відомо, ми пропустили березневі дати ФІФА через вторгнення російської армії в Україну, а тому футболісти абсолютно позбавлені ігрової практики. Саме тому важливо зібратися, щоб ми змогли як слід підготуватися до надважливого матчу з Шотландією та наступних офіційних ігор. У червні на нас чекає насичений ігровий календар, а тому звичного за часом збору буде замало", - сказав Олександр Петраков.



Тренер збірної України розповів, скільки товариських матчів чекає на команду.



"Ми звернулися з проханням до УЄФА організувати нам матчі в наступні дати: 2, 6, 10 та 14 травня. Після цього, 15-16 травня, я планую дати хлопцям два вихідні, аби вони могли зустрітися із сім’ями. А з 17 травня до нас почнуть приєднуватися перші легіонери, в яких на той час закінчаться ігри в клубах. Одними з перших зможуть приїхати Соболь, Качараба, Зубков, Яремчук… Пізніше приєднається решта хлопців, час прибуття яких у тому числі залежатиме й від успішності виступу їхніх клубів в єврокубках", – сказав Олександр Петраков.



Збір і підготовка до матчу з Шотландією розпочнеться 29 квітня. За пропозицією УЄФА та на запрошення Футбольного союзу Словенії він пройде у цій країні в регіоні Горенська.



Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков оголосив список гравців з українських клубів, які прибудуть на збір до Словенії. Гравці з іноземних чемпіонатів приєднаються до них після того, як їхні клуби закінчать офіційний сезон.



1 червня на команду Петракова чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться поєдинок проти Уельсу.





Україна перед стиковим матчем з Шотландією планує зіграти з чемпіонами світу.

14 квітня було названо офіційну дату матчу Україна - Шотландія в рамках відбору на ЧС-2022.

15 квітня визначився список футболістів українських клубів, які під керівництвом Олександра Петракова готуватимуться до плей-офф відбору на ЧС-2022.

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