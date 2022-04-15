Звернулися до УЄФА, щоб збірній України організували матчі 2, 6, 10 та 14 травня, - Петраков
Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про плани на збір національної команди, який розпочинається 29 квітня
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Петраков також пояснив, чому збір національної команди розпочався більше ніж за місяць до матчу проти Шотландії.
"Раніше, під час зустрічі з очільником УАФ, я попросив дати мені можливість зібрати команду 29 квітня, оскільки, як відомо, ми пропустили березневі дати ФІФА через вторгнення російської армії в Україну, а тому футболісти абсолютно позбавлені ігрової практики. Саме тому важливо зібратися, щоб ми змогли як слід підготуватися до надважливого матчу з Шотландією та наступних офіційних ігор. У червні на нас чекає насичений ігровий календар, а тому звичного за часом збору буде замало", - сказав Олександр Петраков.
Тренер збірної України розповів, скільки товариських матчів чекає на команду.
"Ми звернулися з проханням до УЄФА організувати нам матчі в наступні дати: 2, 6, 10 та 14 травня. Після цього, 15-16 травня, я планую дати хлопцям два вихідні, аби вони могли зустрітися із сім’ями. А з 17 травня до нас почнуть приєднуватися перші легіонери, в яких на той час закінчаться ігри в клубах. Одними з перших зможуть приїхати Соболь, Качараба, Зубков, Яремчук… Пізніше приєднається решта хлопців, час прибуття яких у тому числі залежатиме й від успішності виступу їхніх клубів в єврокубках", – сказав Олександр Петраков.
Збір і підготовка до матчу з Шотландією розпочнеться 29 квітня. За пропозицією УЄФА та на запрошення Футбольного союзу Словенії він пройде у цій країні в регіоні Горенська.
Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков оголосив список гравців з українських клубів, які прибудуть на збір до Словенії. Гравці з іноземних чемпіонатів приєднаються до них після того, як їхні клуби закінчать офіційний сезон.
1 червня на команду Петракова чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться поєдинок проти Уельсу.
- Україна перед стиковим матчем з Шотландією планує зіграти з чемпіонами світу.
- 14 квітня було названо офіційну дату матчу Україна - Шотландія в рамках відбору на ЧС-2022.
- 15 квітня визначився список футболістів українських клубів, які під керівництвом Олександра Петракова готуватимуться до плей-офф відбору на ЧС-2022.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.83
Купівля 29.83Продаж 31.12
-
EUR
Купівля 32.31Продаж 33.84
- Актуальне
- Важливе