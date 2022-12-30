"Звідки він взагалі взявся? 5 років тому він був ніким", - Ф'юрі принизливо висловився про Усика
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі поділився думками про бій з українським боксером Олександром Усиком
Про це повідомляє Mirror.
"У решти були підгузки, коли я думав про Кличка. Про них навіть не думали. Усик? Коли він став професіоналом? а Джошуа? 2012, 2013? Коли вони боксували на Олімпіаді-2012, я вже був у п’ятірці найкращих у світі. Бився в елімінаторі проти Каннінгема в Медісон-сквер-гарден. А Усик з Джошуа тоді ще в майках стрибали на ринзі, тому не думав про них. Звідки він взагалі взявся? Раптом цей українець піднявся у вазі, побив Джошуа, забрав усе визнання Ентоні, яке той будував роками. Усик - гідний суперник, але 5 років тому він був ніким, про нього ніхто не думав", - сказав Тайсон Ф’юрі.
Британець Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради)
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 19 грудня Олександр Красюк заявив, що якщо бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі не відбудеться до 4 березня 2023 року, то боксери не зустрінуться ніколи.
- 20 грудня Ф'юрі заявив, що готовий провести одразу два поєдинки проти Усика.
- 24 грудня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі погодився зустрітися з Олександром Усиком у лютому 2023 року.
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