"Звідки він взагалі взявся? 5 років тому він був ніким", - Ф'юрі принизливо висловився про Усика

Про це повідомляє Mirror.

"У решти були підгузки, коли я думав про Кличка. Про них навіть не думали. Усик? Коли він став професіоналом? а Джошуа? 2012, 2013? Коли вони боксували на Олімпіаді-2012, я вже був у п’ятірці найкращих у світі. Бився в елімінаторі проти Каннінгема в Медісон-сквер-гарден. А Усик з Джошуа тоді ще в майках стрибали на ринзі, тому не думав про них. Звідки він взагалі взявся? Раптом цей українець піднявся у вазі, побив Джошуа, забрав усе визнання Ентоні, яке той будував роками. Усик - гідний суперник, але 5 років тому він був ніким, про нього ніхто не думав", - сказав Тайсон Ф’юрі.

Британець Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради)

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

19 грудня Олександр Красюк заявив, що якщо бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі не відбудеться до 4 березня 2023 року, то боксери не зустрінуться ніколи.

20 грудня Ф'юрі заявив, що готовий провести одразу два поєдинки проти Усика.

24 грудня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі погодився зустрітися з Олександром Усиком у лютому 2023 року.

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