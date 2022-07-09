Звільнена з полону парамедикиня Тайра охрестилася в храмі ПЦУ
Українська парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра), яку звільнили з полону російських окупантів, прийняла хрещення у храмі Православної церкви України
Про це інформує в фейсбуці Православна церква України.
Обряд проходив у храмі на честь Трьох святителів.
"Звільнена з російського полону парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра) вчора прийняла Таїнство Хрещення у храмі на честь Трьох святителів, що у дзвіниці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря", - йдеться в повідомленні.
Хрещення провів капелан ПЦУ протоієрей Сергій Дмитрієв.
"Радіємо, що попри страждання і випробування, які зараз доводиться переживати українцям, вони знаходять дорогу до Господа і відкривають Йому своє серце", – додали у пресслужбі.
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