Про це інформує в фейсбуці Православна церква України.

Обряд проходив у храмі на честь Трьох святителів.

"Звільнена з російського полону парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра) вчора прийняла Таїнство Хрещення у храмі на честь Трьох святителів, що у дзвіниці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря", - йдеться в повідомленні.

Хрещення провів капелан ПЦУ протоієрей Сергій Дмитрієв.

"Радіємо, що попри страждання і випробування, які зараз доводиться переживати українцям, вони знаходять дорогу до Господа і відкривають Йому своє серце", – додали у пресслужбі.

17 червня волонтерку і парамедика Юлію Паєвську (Тайру) звільнили з полону. Вона потрапила у полон в Маріуполі 17 березня.

Відома українська парамедик Юлія Паєвська із позивним "Тайра" поділилася спогадами про три місяці, проведені нею у полоні.

Відома українська парамедик Юлія Паєвська із позивним Тайра розповіла, що ніколи не уявляла, що потрапить у полон.

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