Звільнення Криму, скоріш за все, відбудеться військовим шляхом, - представниця президента в АРК
Росія не хотіла говорити про політико-дипломатичне повернення Криму як до повномасштабної війни, так і після її початку. Після спроб окупувати частину Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей стало зрозуміло, що військовий елемент деокупації півострова став ключовим
Про це заявила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева в інтерв’ю Радіо Свобода.
"Російська Федерація не хоче спілкуватися на тему політико-дипломатичного врегулювання. Як не хотіла комунікувати до повномасштабного вторгнення, і після його початку. Ми розуміємо, що нам нема з ким комунікувати", - сказала вона.
У декларації саміту "Кримської платформи" стверджується, що деокупація відбуватиметься мирним шляхом. У "Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму" визначено, що ключовий спосіб деокупації – політико-дипломатичний. Утім після повномасштабного вторгнення РФ в Україну такий підхід змінюється, вважає Ташева.
"Ми не виключаємо політико-дипломатичний елемент для мінімізації втрат серед цивільного населення і військових та руйнування цивільної інфраструктури, але добре розуміємо, що найімовірніше звільнення буде військовим шляхом", - сказала посадовиця.
За словами Ташевої, після спроб окупувати частину Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей стало зрозуміло, що військовий елемент деокупації півострова став ключовим.
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