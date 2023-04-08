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Звільнення Криму, скоріш за все, відбудеться військовим шляхом, - представниця президента в АРК

8 квітня, 2023 субота
17:40
війна з Росією Таміла Ташева

Росія не хотіла говорити про політико-дипломатичне повернення Криму як до повномасштабної війни, так і після її початку. Після спроб окупувати частину Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей стало зрозуміло, що військовий елемент деокупації півострова став ключовим

Про це заявила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Російська Федерація не хоче спілкуватися на тему політико-дипломатичного врегулювання. Як не хотіла комунікувати до повномасштабного вторгнення, і після його початку. Ми розуміємо, що нам нема з ким комунікувати", - сказала вона.

У декларації саміту "Кримської платформи" стверджується, що деокупація відбуватиметься мирним шляхом. У "Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму" визначено, що ключовий спосіб деокупації – політико-дипломатичний. Утім після повномасштабного вторгнення РФ в Україну такий підхід змінюється, вважає Ташева.

"Ми не виключаємо політико-дипломатичний елемент для мінімізації втрат серед цивільного населення і військових та руйнування цивільної інфраструктури, але добре розуміємо, що найімовірніше звільнення буде військовим шляхом", - сказала посадовиця.

За словами Ташевої, після спроб окупувати частину Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей стало зрозуміло, що військовий елемент деокупації півострова став ключовим.

  • У суботу, 8 квітня, над Феодосією система протиповітряної оборони збила ракету. Окупаційна влада Криму заявила, що жертв та руйнувань немає.
  • У США прокоментували інформацію про можливі переговори України з РФ щодо Криму: лише Зеленський може визначити, чи готовий на це. 
Україна
Крим
окуповані території
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