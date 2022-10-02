Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Цього тижня ми бачили, що вони змогли взяти нове місто, Лиман, і це показує, що українці домагаються прогресу, здатні відтіснити російські війська завдяки мужності, хоробрості, навичкам, але, звісно, і завдяки сучасній зброї, яку надають Сполучені Штати та інші союзники", - сказав Столтенберг.

За його словами, найкращий спосіб протистояти російській незаконній анексії - це продовжувати підтримувати Україну.

"І ми продовжимо надавати військове обладнання, політичну та економічну підтримку. Це найкращий спосіб допомогти Україні звільнити свої території", - додав Столтенберг.

Президент України Володимир Зеленський 2 жовтня 2022 року повідомив, що місто Лиман, що на Донеччині, було повністю зачищене від окупантів.

2 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що очікує початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана.

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