Звільняти Донеччину та Луганщину без деокупації Криму небезпечно, - військовий експерт Світан
Військовий експерт Роман Світан переконаний, що одним із пріоритетних напрямків для звільнення стане окупований Крим
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Звільнення Криму є однією з пріоритетних задач для ЗСУ. Оскільки саме Крим є для нас великою проблемою до тих пір, поки там знаходяться російські війська. Не можна проводити наступальну операцію на Донеччині та Луганщині без звільнення Криму. В такій ситуації росіяни можуть вийти з Крим і повторити наступ подібний до минулого року. Це загрожує нашим військам атакою з тилу", - пояснив Світан.
Експерт наголосив, що авіація відіграє ключову роль у звільнення окупованих територій
"Однозначно, що першим потрібно звільняти Крим. Після зачистки Криму почнеться вже операція зі звільнення Донеччини та Луганщини. Що стосується авіації, то анонсовані постачання винищувачі відіграють ключову роль у звільненні наших територій", - додав він.
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