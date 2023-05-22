Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Звільнення Криму є однією з пріоритетних задач для ЗСУ. Оскільки саме Крим є для нас великою проблемою до тих пір, поки там знаходяться російські війська. Не можна проводити наступальну операцію на Донеччині та Луганщині без звільнення Криму. В такій ситуації росіяни можуть вийти з Крим і повторити наступ подібний до минулого року. Це загрожує нашим військам атакою з тилу", - пояснив Світан.

Експерт наголосив, що авіація відіграє ключову роль у звільнення окупованих територій

"Однозначно, що першим потрібно звільняти Крим. Після зачистки Криму почнеться вже операція зі звільнення Донеччини та Луганщини. Що стосується авіації, то анонсовані постачання винищувачі відіграють ключову роль у звільненні наших територій", - додав він.