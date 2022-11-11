"Звільнятимемо нашу землю незалежно від погоди й пори року": Данілов виключив заморожування конфлікту після звільнення Херсона
Після звільнення Херсона наступ Сил оборони продовжиться, наміру заморожувати конфлікт в українських військових немає
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.
"Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми маємо звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Ніякої зупинки ми пропускати не можемо, бо там є люди наші, ми бачимо, як вони страждають", - сказав Данілов.
За його словами, завдання, яке ЗСУ ставить Президент, просте і зрозуміле – звільнення українських територій від загарбників. І це буде зроблено, потрібен лише час.
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області. В Міноборони України прокоментували можливий вихід армії РФ з Херсона, зазначивши, що "росіянам вірити не можна".
- 11 листопада українська розвідка повідомила, що ЗСУ заходять у Херсон, місто повертається під контроль України.
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