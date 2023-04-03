Про це повідомило агентство Reuters.

Відомо, що Тачі звинувачують у переслідуваннях, вбивствах, тортурах і насильницьких зникненнях людей, пов'язаних з повстанням 1998-99 років, яке врешті-решт принесло Косову незалежність від Сербії й зробило Тачі героєм серед співвітчизників.

Зазначається, що невдовзі після початку слухань у суді Тачі та троє інших обвинувачених, його близькі соратники в партизанській Армії визволення Косова, а згодом у політиці мирного часу, заявили про свою невинуватість

"Я розумію звинувачення і я повністю не винен", - оголосив Тачі в суді.

Судовий процес під проводом міжнародних суддів і прокурорів розпочався зі вступних заяв обвинувачення. Протягом наступних трьох днів виступатимуть адвокати захисту і представник Ради жертв війни Косова.