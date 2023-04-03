Звинувачений у воєнних злочинах експрезидент Косова Тачі заявив про невинуватість у суді в Гаазі
Колишній президент Косова Хашим Тачі в понеділок, 3 квітня, на засіданні спеціального суду в Гаазі не визнав себе винним за 10 пунктами звинувачень у воєнних злочинах і злочинах проти людяності
Про це повідомило агентство Reuters.
Відомо, що Тачі звинувачують у переслідуваннях, вбивствах, тортурах і насильницьких зникненнях людей, пов'язаних з повстанням 1998-99 років, яке врешті-решт принесло Косову незалежність від Сербії й зробило Тачі героєм серед співвітчизників.
Зазначається, що невдовзі після початку слухань у суді Тачі та троє інших обвинувачених, його близькі соратники в партизанській Армії визволення Косова, а згодом у політиці мирного часу, заявили про свою невинуватість
"Я розумію звинувачення і я повністю не винен", - оголосив Тачі в суді.
Судовий процес під проводом міжнародних суддів і прокурорів розпочався зі вступних заяв обвинувачення. Протягом наступних трьох днів виступатимуть адвокати захисту і представник Ради жертв війни Косова.
- Нагадаємо, 27 лютого президенти Сербії Александар Вучич та Косова Альбін Курті на зустрічі в Брюсселі попередньо підтримали план нормалізації відносин, який розробили Франція та Німеччина.
- 19 березня Сербія та Косово ухвалили угоду про нормалізацію відносин.
- 23 березня Косово приєдналося до санкцій проти ПВК Вагнера.
- 1 квітня спеціальний суд в Гаазі почав розгляд справи щодо екслідера Косова, 54-річного Хашима Тачі, за звинуваченнями у воєнних злочинах під час війни із Сербією 1998-99 років.
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