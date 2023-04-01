У Гаазі почали судити екслідера Косова Хашима Тачі за звинуваченням у воєнних злочинах
Спеціальний суд в Гаазі в понеділок почав розгляд справи щодо екслідера Косова, 54-річного Хашима Тачі, за звинуваченнями у воєнних злочинах під час війни із Сербією 1998-99 років
Про це повідомляє Reuters.
Тачі, а також трьом його найближчим соратникам висунуто звинувачення за 10 пунктами воєнних злочинів і злочинів проти людяності, зокрема переслідування, вбивства, тортури і насильницькі зникнення людей під час повстання.
Серед іншого, їх звинувачують в участі у спільному злочинному угрупованні, яке здійснювало широкомасштабні й систематичні напади на сербську меншину в Косові, а також на косовських албанців. Жоден не визнав звинувачень щодо себе.
Хашим Тачі – колишній політичний командир Армії визволення Косова, яка брала участь у війні проти Сербії. По завершенні воєнних дій Тачі пішов у політику й із 2008 року був прем’єр-міністром, а з 2016-го – президентом Косова.
Спеціальний суд щодо Косова вважає Тачі відповідальним за майже 100 вбивств мирних жителів під час війни 1998-1999 років. Після оголошення обвинувачень у листопаді 2020 року він подав у відставку й добровільно здався суду.
Напередодні судового процесу в Косово з’явились білборди з фотографіями Тачі та ексспікера парламенту Кадрі Веселі з написом "Герої війни і миру". А ветерани війни в Косові та інші косовські націоналістичні групи анонсували на неділю акцію протесту на підтримку підсудних.
Спеціальний суд щодо Косова, розташований у Нідерландах і укомплектований міжнародними суддями й адвокатами, був створений у 2015 році для розгляду справ за косовським законодавством проти колишніх бойовиків АВК.
Багато косовських албанців вважають, що трибунал упереджено ставиться до Армії визволення Косова й зацікавлений в очорненні її репутації.
- Нагадаємо, 27 лютого президенти Сербії Александар Вучич та Косова Альбін Курті на зустрічі в Брюсселі попередньо підтримали план нормалізації відносин, який розробили Франція та Німеччина.
- 19 березня Сербія та Косово ухвалили угоду про нормалізацію відносин.
- 23 березня Косово приєдналося до санкцій проти ПВК Вагнера.
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