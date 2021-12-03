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"Зворотний бік медалі": у Зеленського пояснили, чому тисячу за вакцинацію не видаватимуть "живими" грошима

3 грудня, 2021 п'ятниця
10:53
Суспільство

Українці не отримуватимуть виплату за вакцинацію "живими" грошима, оскільки влада вважає, що це може стати чинником зростання інфляції або виведення коштів із економіки

Про це заявив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, передає телеканал Дом.

"От опозиція каже - дайте живими грошима. Але живі гроші мають зворотний бік медалі. Якщо ти роздаватимеш живими грошима, то ти взагалі можеш стимулювати інфляцію. Крім того, живі гроші можуть піти з української економіки, наприклад, витратитися на імпорт", - сказав Олег Устенко.

Радник президента пояснив, що програма "єПідтримка" визначає постраждалі від пандемії галузі, на які можна витратити кошти за вакцинацію від коронавірусу, натомість проконтролювати, як громадяни використають "живі" гроші, неможливо.

"Одна з цілей програми - підтримка тих, хто найбільше страждає. А найбільш серйозно завжди страждає сектор послуг. Ось деякі напрямки сектора послуг і отримають цю підтримку. Інші сектори економіки страждають теж, але страждають менше у порівнянні з цими. Тому було ухвалено ось таке рішення", - сказав Устенко.

  • Нагадаємо, 15 листопада, президент Володимир Зеленський анонсував програму підтримки креативного, спортивного і транспортного секторів економіки: українці, які щепилися двома дозами вакцини від COVID-19, зможуть отримати по 1 тис. грн.
  • 30 листопада у Мінекономіки розповіли, що гроші нараховуватимуть через застосунок "Дія". Для отримання виплати необхідно обрати в застосунку послугу "єПідтримка", пройти перевірку на відповідність до визначених критеріїв і відкрити в онлайн банку віртуальний рахунок, на який надійде виплата.
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 2 грудня заявив, що уряд планує збільшити загальну суму виплат за повну вакцинацію від коронавірусу, це питання має розглянути Верховна Рада найближчим часом.
  • 2 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про виплату громадянам тисячі гривень за вакцинацію, які можна буде витратити на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб,  квитки для мандрівок усередині країни - на внутрішні авіа- та залізничні рейси. квитки в кінотеатр, театр, музей, концертний зал, а також - на книги.
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інфляція
Вакцинація
виплати
Олег Устенко
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