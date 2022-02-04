"Звозив "чорну" готівку, перераховував у Києві і заносив до офісу": "ексслуга" Дмитрук назвав Трухіна "гаманцем" ОПУ
Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який раніше був членом фракції "Слуга Народу", повідомив, що "слуга" Олександр Трухін звозив "чорну" готівку з областей до Офісу президента
Про це він розповів в ефірі одного з телеканалів, передає ДС.
"Я у вашій студії не раз розповів про "смотрящих", які особисто у мене в області (Одеській, - ред.) знищують місто. Вони ставлять "смотрящих" по областях, і Трухін був "звідником", бухгалтером", - повідомив Дмитрук.
За його словами, Трухін звозив "чорну" готівку, перераховував у Києві і заносив до Офісу президента.
"Одеська область стільки-то грошей нам привезла, ще якась область - інше. Ці 150 тисяч "чогось там", це не гривень. 150 тисяч – це була мала доля того, що вже там доїжджало на якусь роздачу. Трухін - це "гаманець" Офісу президента, який вів ці чорні справи, крім того, що він був заступником голови бюджетного комітету і претендував на посаду голови комітету. Якби не ця ситуація, яка спливла, то Трухін став би головою комітету", - наголосив Дмитрук.Як відомо, у листопаді 2021 року народного депутата Артема Дмитрука виключили з фракції "Слуга Народу".
- Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.
- Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.
- Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
- 2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа.
- МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.
- 4 лютого очільник МВС Денис Монастирський заявляє, що не бачив відео з місця ДТП за участю нардепа-"слуги" Олександра Трухіна до того, як його оприлюднили журналісти.
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