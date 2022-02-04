"Звозив "чорну" готівку, перераховував у Києві і заносив до офісу": "ексслуга" Дмитрук назвав Трухіна "гаманцем" ОПУ

Про це він розповів в ефірі одного з телеканалів, передає ДС.

"Я у вашій студії не раз розповів про "смотрящих", які особисто у мене в області (Одеській, - ред.) знищують місто. Вони ставлять "смотрящих" по областях, і Трухін був "звідником", бухгалтером", - повідомив Дмитрук.

За його словами, Трухін звозив "чорну" готівку, перераховував у Києві і заносив до Офісу президента.

"Одеська область стільки-то грошей нам привезла, ще якась область - інше. Ці 150 тисяч "чогось там", це не гривень. 150 тисяч – це була мала доля того, що вже там доїжджало на якусь роздачу. Трухін - це "гаманець" Офісу президента, який вів ці чорні справи, крім того, що він був заступником голови бюджетного комітету і претендував на посаду голови комітету. Якби не ця ситуація, яка спливла, то Трухін став би головою комітету", - наголосив Дмитрук.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.

Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.

Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.

2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа.

МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.

4 лютого очільник МВС Денис Монастирський заявляє, що не бачив відео з місця ДТП за участю нардепа-"слуги" Олександра Трухіна до того, як його оприлюднили журналісти.