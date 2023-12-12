Зв'язок стає об'єктом ключової атаки РФ: Безсмертний про збій у "Київстар"
Дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010–2011 рр.) Роман Безсмертний вважає, що неможливо на 100% убезпечити систему зв'язку від хакерських атак
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"З технологічної точки зору необхідно захищати систему зв'язку цілодобово, перебуваючи у постійному режимі контролю й тестування системи. Очевидно, що для цього необхідно вибудовувати відповідні технологічні цикли, роботу, готувати фахівців. І гарантувати на 100% захист при знаннях, досвіді й розумінні ситуації щодо хакерів - це перебільшувати ймовірність. Треба розуміти, що зв'язок - це об'єкт ключової атаки РФ. Причому його вразливість буде зростати", - наголосив Безсмертний.
За словами дипломата, потрібне глобальне врегулювання питань зв'язку, тому що не існує міжнародних актів, які б контролювали цю сферу.
"Усі, хто знайомий з системами зв'язку, чудово розуміють, що в умовах війни зв'язок стає об'єктом атаки. Тому що зв'язок - це все, комунікація - це все. Кожну хвилину зв'язок забезпечує життя людини, де б вона не була. Навряд чи можна остаточно розв'язати це питання. Тому що подібні ситуації траплялися з великими монстрами банківської, транспортної, авіаційної системи, але над цим треба працювати. І починати треба і з малого, і з великого. Тобто йдеться і про глобальне врегулювання питань зв'язку, бо не існує міжнародних актів, які б контролювали цю сферу", - зауважив Безсмертний.
- Уранці 12 грудня через збій у користувачів "Київстару" відсутній мобільний зв'язок: у компанії кажуть, що причиною збою є потужна атака хакерів. СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, серед яких держзрада та диверсія.
- 12 грудня на найбільшого оператора телекомунікацій України "Київстар" було здійснено серйозну хакерську атаку, через це трапився збій у системі.
- Станом на 20-ту годину 12 грудня спеціалісти компанії "Київстар" частково відновили роботу послуг фіксованого зв'язку.
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