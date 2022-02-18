149 тис. військових на кордоні: Резніков заперечив заяви РФ про відведення військ

Про це Резніков сказав у Верховній Раді під час години запитань до уряду, передає Еспресо.TV.



"Ми не підтверджуємо заяву російської сторони про відведення військ. Цього не відбувається. Іде переміщення сил та засобів. Наразі ми спостерігаємо за підрозділами російських військ, які нараховують близько 129 тис. наземного компоненту і разом із морською та авіаційною компонентою їхня кількість складає близько 149 тис.", - сказав Резніков.



Міністр оборони також додав, що в найближчі дні кількість російських військ імовірно збільшиться.



"Оскільки російські навчання у Білорусі, інших регіонах і Чорному морі перебувають в активній фазі, основна маса військ уже стягнута. Ми очікуємо, що в найближчі дні буде залучено ще кілька тисяч осіб. Так само ми очікуємо, що до Чорного моря зайдуть ще три кораблі. Одночасно з навчаннями армії в Росії тривають навчання Росгвардії "Заслон-2022", - сказав Резніков.



Водночас міністр наголосив, що імовірність повномасштабного вторгнення українське керівництво наразі оцінює як невисоку.

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