РФ заявила про відведення військової техніки з північного кордону України
Міноборони Росії заявило про відведення на 1 тис. км від українського кордону техніки підрозділів танкової армії
Про це повідомляє Міноборони РФ.
"Черговий військовий ешелон з особовим складом та військовою технікою підрозділів танкової армії Західного військового округу вирушив у пункт постійної дислокації у Нижегородській області після завершення планових навчань", - ідеться в заяві.
У міністерстві додали, щл після прибуття в розташування частини військові проводитимуть технічне обслуговування техніки та її підготовки до подальших планових заходів бойової підготовки.
"Перевезення танків та броньованої гусеничної техніки здійснює залізничний транспорт на відстань близько однієї тисячі кілометрів", - заявили в Міноборони Росії.
- Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань". 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу.
- У НАТО повідомили, що не бачать ознак деескалації попри заяви РФ. Президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна не спостерігає відведення російських військ. Розвідка США також поки не бачить ознак відведення військ РФ від українського кордону.
- Пізніше у Білому домі повідомили, що впродовж останніх днів російські війська на українському кордоні збільшилися щонайменше на 7 тис.
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