РФ заявила про відведення військової техніки з північного кордону України

Про це повідомляє Міноборони РФ.



"Черговий військовий ешелон з особовим складом та військовою технікою підрозділів танкової армії Західного військового округу вирушив у пункт постійної дислокації у Нижегородській області після завершення планових навчань", - ідеться в заяві.



У міністерстві додали, щл після прибуття в розташування частини військові проводитимуть технічне обслуговування техніки та її підготовки до подальших планових заходів бойової підготовки.



"Перевезення танків та броньованої гусеничної техніки здійснює залізничний транспорт на відстань близько однієї тисячі кілометрів", - заявили в Міноборони Росії.

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